Tak Hanya Pembelajaran, Sekolah St. Johannes Berchmans Tawarkan Pembinaan

PEMBANGUNAN Sekolah Kolese St. Johannes Berchmans resmi dimulai, ditandai dengan seremoni peletakan batu pertama pembangunannya yang dilakukan di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta Utara, Selasa (17/5).

Kolese St Johannes Berchmans merupakan sekolah Katolik ‘high profile’ yang dibangun di lokasi seluas 2 ha, yang didukung dengan fasilitas lengkap, kurikulum, dan tenaga pengajar yang terbaik.

Sekolah ini menyediakan pendidikan mulai PAUD, SD, SMP, hingga SMA, dan memiliki visi untuk mencetak generasi penerus pemimpin masa depan dan agen perubahan dengan memberikan pendidikan yang relevan secara holistik dengan semangat melayani sesama, bangsa, dan seluruh dunia.

Menurut Ketua Pembina Yayasan Mutiara Pijar Nusantara Romo J Heru Hendarto, SJ yang mana juga sebagai Pembina sekolah Kolese Kanisius, sekolah St. Johannes Berchmans ini dibangun sebagai sekolah berkualitas untuk membentuk generasi muda yang bukan hanya unggul dari sisi akademik tapi juga mempunyai kedalaman hati nurani.

"Pendidikan yang menawarkan bukan hanya pembelajaran tapi juga pembinaan," ucap Romo J Heru Hendarto, SJ dalam keterangan pers, Rabu (18/5)

“Bukan kebetulan yayasan kita Yayasan Mutiara Pijar Nusantara maupun perusahaan PT Multi Efek Nusantara sama-sama memiliki kata Nusantara, dan ibu kota negara kita yang baru juga Nusantara, artinya bagaimana sekolah kita ini turut membangun bangsa ini melalui pendidikan yang berkualitas, yang memiliki integritas dan tidak sempit perspektif,” jelasnya.

Ketua Umum Yayasan Mutiara Pijar Nusantara Juswanto Prananto menyebut, pembangunan awal sekolah ini direncanakan selesai selama 11 bulan ke depan, dan diperkirakan akan tuntas tahun 2023. Mulai penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2023 - 2024.

Nantinya di sekolah ini akan dibangun fasilitas terbaik mulai dari Kolam renang, lapangan basket, lapangan bola, ruang auditorium yang berkapasitas 800 orang, perpustakaan yang luas, ruang theater kapasitas 400 orang, kapel, ruang bermain anak-anak dan fasilitas lainnya. Sekolah ini sendiri terbuka untuk umum dari agama apapun.

Hal yang sama disampaikan Dirut PT Multi Efek Nusantara Gregorius Sutikno, yang menargetkan pembangunan sekolah akan tuntas sebelum tutup tahun 2023.

“Jadi setelah peletakan batu pertama ini kita akan ikuti pembangunan besar berikutnya, topping off mudah-mudahan bisa terlaksana sebelum Natal 2023. Dan nantinya kita akan menerima 1.725 siswa,” kata Sutikno.

Kolese St Johannes Berchmans mengembangkan program pendidikan untuk anak-anak muda, karena masa depan negara dan bangsa kita tergantung dari pendidikan. “Kita ingin memberikan pendidikan yang berkualitas, punya skill, karakter, dan knowledge,” sambung Juswanto Prananto.

School Director Kolese St Johannes Berchmans, Christiano Alfin, B.A menjelaskan, Kolese St Johannes Berchmans hadir untuk memfasilitasi anak berkembang dengan caranya masing-masing, yakni dengan memberikan pendidikan yang relevan dengan passion / bakat anak.

"Sekolah menyediakan guidance agar anak secara sadar dapat terarah dalam menentukan kemana tujuan masa depan mereka," kata Christiano .



Para murid di sekolah ini memiliki skill dan karakter, artinya memiliki kemauan untuk do something. Kemudian miliki holistically relevant artinya menyediakan sarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat anak.

"Serta memiliki spirit of service karena St Johannes Berchmans tidak hanya mengajarkan skill, melainkan juga membangun spirit untuk melayani, memakai ilmu mereka untuk kebaikan," jelasnya.



“Ada empat value yang kita kembangkan di Kolese St. Johannes Berchmans yaitu pertama, kindness and humility, kemudian kedua determination yaitu disiplin, komitmen dan kegigihan," ucap Christiano. (RO/OL-09)