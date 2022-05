Gencarkan Angkutan Umum Listrik, Anies Gandeng Bloomberg New Energy Finance

GUNA mendukung rencana pengoperasian kendaraan umum bertenaga listrik secara menyeluruh pada 2030, Pemprov DKI Jakarta menggalakkan berbagai upaya kolaboratif berskala global. Salah satunya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan pertemuan bilateral dengan CEO of Bloomberg New Energy Finance (BloombergNEF), John Moore di Bloomberg European Headquarters, London.

Dalam pertemuan tersebut, Anies menyampaikan target Kota Jakarta mencapai net zero emissions pada tahun 2050, khususnya melalui kebijakan sustainable mobility.

"Kebijakan sustainable tersebut melalui pengembangan pedestrian, jalur sepeda, integrasi transportasi publik multi moda, target elektrifikasi 50% armada Transjakarta pada tahun 2025, dan elektrifikasi seluruh armada Transjakarta pada tahun 2030, dan kebijakan terkait lainnya," ujar Anies dalam keterangan resmi, yang dikutip Senin (16/5).

Lebih lanjut, BloombergNEF sebagai penyedia penelitian strategis, dinilai dapat membantu mengarahkan investasi dan menghasilkan ide-ide yang dapat membantu mempercepat transisi tersebut di Jakarta, dan Indonesia pada umumnya.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta melalui PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) juga menandatangai perjanjian kerja sama dengan Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Penandatanganan yang disaksikan langsung oleh Anies ini dilakukan oleh Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), M. Yana Aditya; dengan Global Head of Client Relations at BloombergNEF, Benji Kafri; dengan disaksikan CEO Bloomberg Finance, John Moore dan Head of Social Science Divison Transport Studies Unit (TSU) Oxford, Profesor Timothy J Power secara terpisah.

“Kerja sama dengan BNEF dilakukan untuk mengelola data dan riset dalam mendukung adaptasi transisi energi dalam bentuk bus listrik. Kerja sama ini juga salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon dan target capaian net zero emission yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, salah satunya melalui elektrifikasi bus Transjakarta,” ujar M. Yana Aditya di lokasi acara.

Selain itu, Anies juga menjadi narasumber wawancara Bloomberg TV bersama Chief Editor of Bloomberg New Energy Finance (BloombergNEF), Ben Vickers. Dalam diskusi tersebut Anies membahas terkait mobilitas perkotaan yang berkelanjutan. Kota Jakarta ke depan memiliki target untuk mencapai net zero emissions (nol emisi karbon) pada tahun 2050. Maka dari itu perlu dibuat berbagai kebijakan, salah satunya dalam aspek mobilitas perkotaan yang berkelanjutan. (OL-13)

