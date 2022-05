Gerbang Tol Cikampek Ditutup, Kendaraan Dialihkan ke Tol JORR

GERBANG Tol Cikampek telah ditutup dari arah Tol Dalam Kota dan Tol Tanjung Priok. Penutupan dilakukan guna mengurangi arus ke arah timur, yang masih cukup tinggi.

"Penutupan akan dilakukan di Cawang. Akses menuju Tol Cikampek lewat toll JORR," jelas Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan, Jumat (6/5).

Adapun Polri telah memberlakukan kebijakan rekayasa lalu lintas one way sepanjang jalan tol dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Skema one way diberlakukan dari GT Palimanan utama Km 188 sampai Km 72 Cikampek.

Mekanisme setelah pelaksanaan one way pukul 24.00 WIB, akan dilakukan normalisasi di jalur tol dan rest area selama 2 jam. Kemudian, jalur akan dibuka secara normal.

"Apabila kepadatan arus lalu lintas mulai berkurang, pelaksanaan rekayasa one way akan diakhiri lebih cepat dari jadwal," kata Sambodo.

"Namun, jika kepadatan semakin meningkat melebihi batas maksimal, rekayasa lalu lintas one way akan ditingkatkan dari GT Palimanan utama Km 188 sampai dengan Tol Jakarta Cikampek Km 47," imbuhnya.

Pihaknya mempreduksi puncak arus balik di musim libur Lebaran akan terjadi pada Minggu (8/5) mendatang. Dikutip dari akun Instagram @TMCPOLDAMETROJAYA, kondisi jalan hingga gerbang tol Cikampek arah menuju Jakarta sudah padat kendaraan.

"Diimbau bagi pengguna jalan tol Japek Km 28,5 mengarah Cikampek, dialihkan melalui Cikarang Barat," bunyi salah satu unggahan.(OL-11)