Rekayasa One Way Arus Balik Diberilakukan Hari ini

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali memberlakukan rekayasa lalu lintas skema one way pada arus balik libur Idul Fitri 1443 Hijriyah.

Rencananya, skema one way diberlakukan dari GT Palimanan utama Km 188 sampai Km 72 Cikampek mulai Kamis (5/5) pukul 11.00-24.00 WIB.??"One way akan diberlakukan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 pukul 11.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB dimulai dari GT Palimanan utama KM 188 sampai dengan Km 72 Cikampek dilanjutkan contra flow sampai dengan tol Jakarta Cikampek Km 47," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya, Sambodo Purnomo Yogo dalam keterangannya, Kamis (5/5).??Menurutnya, hal itu dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan steakholder terkait dan PT Jasa Marga. Diketahui, bahwa ruas Tol Cipali tidak bisa menampung kepadatan arus lalin baik pada jalur A dan B dengan VCR (volume capacity ratio) sebesar 1,19.? ?"Berdasarkan data arus lalu lintas hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 dari pukul 06.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB yang telah melewati ruas jalan tol Cipali mengalami trend peningkatan," ujar Sambodo.? ?Lebih lanjut, pemantauan melalui CCTV baik yang ada di NTMC dan Command Center PJR serta peta digital terlihat adanya peningkatan pergerakan arus lalin dari timur menuju ke arah barat.

Selain itu, One Way juga diterapkan Berdasarkan pantauan anggota dilapangan baik dari Polda Jateng, Polda Jabar Polda Metro Jaya dan korlantas arus lalu lintas mengalami peningkatan dibandingkan hari sebelumnya.

"Adapun mekanismenya, sebelum pelaksanaan rekayasa lalin oneway akan dilaksanakan sterilisasi / pembersihan baik pada jalur maupun rest area selama 2 jam sebelum pelaksanaan rekayasa lalin oneway ( jam 09.00 ) setelah itu rekayasa lalin oneway akan dimulai pkl 11.00 wib," papar Sambodo.

Mekanisme setelah pelaksanaan one way pada Pukul 24.00 wib akan dilakukan normalisasi baik pada jalur maupun pada rest area selama 2 jam setelah pelaksanaan oneway ( 02.00 ) setelah itu jalur akan dibuka secara normal.

"Apabila kepadatan arus lalin mulai berkurang maka pelaksanaan rekayasa oneway akan diakhiri lebih cepat dari jadwal yanh sudah ada, namun apabila kepadatan semakin meningkat melebihi batas maksimal maka rekayasa lalin oneway akan ditingkatkan dr GT Palimanan utama km 188 sd tol Jakarta Cikampek km 47 ( tanpa relaksasi ) dan diperpanjang waktunya," pungkas Sambodo. (OL-12)