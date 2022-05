Libur Lebaran, TransJakarta Operasikan Bus Wisata Rute Khusus

PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta menghadirkan kembali dua layanan bus wisata, yakni rute Jakarta Baru (BW2) dan rute Pencakar Langit (BW4).

Kedua layanan tersebut efektif melayani masyarakat mulai Selasa (3/5) ini. Kepala Departemen Komunikasi Korporasidan CSR PT TransJakarta Iwan Samariansyah menyebut kedua rute dihadirkan untuk mengakomodasi masyarakat yang ingin berwisata saat libur Lebaran.

“Dalam rangka memeriahkan libur Lebaran, kami menghadirkan kembali dua layanan bus wisata. Untuk mengakomodasi masyarakat yang ingin berwisata ke lokasi yang dilayani kedua rute tersebut,” ujar Iwan, Selasa (3/5).

Iwan menjelaskan bahwa kedua rute akan melayani masyarakat selama satu pekan, yakni pada 3-8 Mei 2022. Layanan tersebut melayani masyarakat pukul 10.00-21.00 WIB. Pelanggan wajib melakukan tap in dan tap out kartu uang elektronik pada alat tap on bus dengan tarif nol rupiah.

"Semoga hadirnya kedua rute ini bisa memberi kebahagiaan bagi masyarakat. Sekaligus, mengobati kerinduan pada layanan bus wisata,” pungkas Iwan.(OL-11)