Ingat! Besok Aturan Ganjil Genap Mulai Diterapkan dari Gerbang Tol

ATURAN ganjil genap di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada masa mudik Lebaran akan diberlakukan mulai Kamis (28/4). Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan filterisasi ganjil genap tidak akan dilakukan di dalam tol seperti uji coba pada 25-26 April, namun akan diberlakukan mulai dari gerbang tol.

"Filterisasi one way tidak dilaksanakan di tol, sebagaimana uji coba pada tanggal 25-26. Tapi akan dilaksanakan filterisaasi di gerbang tol. Jadi, ada beberapa gerbang tol yang akan menerapkan ganjil genap pada saat diberlakukannya one way," kata Sambodo di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu (27/4).

Sambodo menjelaskan nantinya gerbang tol di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang memberlakukan ganjil genap, yaitu Bekasi Barat, Bekasi Timur, Tambun, Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang Pusat dan Cibatu.

Filterisasi ganjil genap yang dimulai dari gerbang tol akan diberlakukan pada Kamis (28/4) pukul 17.00-24.00 WIB bersamaan dengan pemberlakuan one way dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 414 Tol Kalikangkung, Semarang.

Selanjutnya, akan diberlakukan ganjil genap di gerbang tol pada Jumat (29/4) pukul 17.00-24.00 WIB. Kemudian, Sabtu (30/4) dari pukul 07.00-24.00 WIB dan Minggu dari pukul 07.00-12.00 WIB.

"Besok dimulai one way, maka besok yang masuk ke tol itu adalah yang nomor polisinya genap," ungkap Sambodo.(OL-5)