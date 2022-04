Gerindra tak Setuju Buruh Demo di JIS

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Syarif, menegaskan tak setuju rencana buruh untuk melakukan aksi demonstrasi di depan stadion Jakarta International Stadium (JIS). Menurut dia JIS tidak cocok untuk kegiatan tersebut.

"Iya itu kan kegiatannya kepentingannya ya itu buruh merangkap acara May Day atau aksi May Day. Saya belum tahu. Kalau acara demonstrasi May Day ya ada tempatnya. Kalau selebrasi bolehlah ya," kata Syarif saat dihubungi, Kamis (21/4).

JIS dibangun memang dengan tujuan multiguna bukan hanya untuk kegiatan olahraga tetapi juga sosial dan budaya. Namun, ia tetap berpendapat tak cocok bila JIS dijadikan lokasi demonstrasi.

"Nggak bisa, saya rasa bukan tempatnya JIS. Yang disasar apa di sana, kan nggak ada," ungkapnya.

Ia pun meminta pihak serikat buruh mengkaji kembali rencana tersebut.

"Tempatnya itu yang harus juga teman-teman buruh berkoordinasi dengan pihak pengelola, dengan pihak keamanan terus pemprov, dikaji. Kalau untuk HUT buruh ya bolehlah tapi untuk konteks itu (demo) itu tidak," pungkasnya. (OL-6)