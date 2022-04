Sistem Satu Arah Diterapkan dari Cikampek Hingga Semarang

DIREKTORAT Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan memberlakukan rekayasa lalu lintas yakni contra flow pada pelaksanaan operasi ketupat atau pengamanan selama arus mudik dan arus balik.

“Tanggal 29 April sudah libur bersama, kami prediksi tanggal 28 April sudah ada kenaikan volume (kendaraan),” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo di Mapolda Metro, Jakarta Selatan, Senin (18/4).

Adapun contra flow yang dimaksud ialah penggunaan sistem satu arah (one way) yang akan berlaku dari Kamis 28 April hingga Minggu 1 Mei 2022 untuk arus mudik.

“Pelaksanaan one way dari KM 47 Karawang hingga gerbang tol kali kangkung di Semarang KM 414,” jelasnya.

Adapun untuk arus balik, one way juga diberlakukan pada Jumat 6 Mei hingga Senin dini hari 9 Mei 2022. Lokasi one way pada arus balik di mulai dari gerbang tol kalikangkung KM414 hingga tol Cikampek KM47.

“Seluruh gerbang tol ke cikampek dari bekasi barat bekasi timur cikunir dan cikarang semua yang menuju cikampek akan ditutup karena prioritas arus one way dari semarang ke Jakarta semua akan kita lewatkan di jalur arteri baik ke arah bandung dan cikampek saat one way dari semarang ke Jakarta,” ujarnya.

Sambodo juga mengatakan pihaknya siap untuk menjaga jalannya musim mudik lebaran tahun ini. “Perkiraan saya total keseluruhan itu diatas 9 ribuan personel gabungan,”kata Sambodo.

Lebih lanjut, selain menempatkan personel kepolisian di pos pengamanan dan pos pelayanan di jalur mudik, pihaknya juga tetap melaksanakan pengamanan di tempat wisata, pengamanan terhadap mall.

“Pengamanan dan pelayanan di pusat - pusat keberangkatan moda transportasi, di stasiun gambir, Jatinegara, Senen, dan kemudian terminal bus,” ujarnya.

“Intinya adalah kami Polda Metro Jaya siap untuk berikan pelayaanan terbaik mudik kepada masyarakat Jakarta yang bakal melaksanakan mudik tahun ini,” pungkas Sambodo. (OL-4)