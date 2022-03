Para Lawan Main Dea di Video Porno akan Diperiksa Polisi

DIRKRIMSUS Polda Metro Jaya Kombes Pol Auliansyah Lubis mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan Dea sebagai tersangka atas kasus distribusi video porno.

Selain Dea, polisi juga akan memeriksa para lawan main Dea di video porno yang diunggah di OnlyFans. Ia mengatakan, tidak menutup kemungkinan, lawan main Dea yang juga terdapat di video asusila tersebut bisa menjadi tersangka.

"Kemudian kami tentunya akan menambah tersangka nantinya, karena didalam undang-undang tersebut pemeran lain atau pendukung akan jadi tersangka, kami akan memanggil yang ada di video untuk diperiksa," tuturnya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Selasa (29/3).

Auliansyah mengatakan lawan main Dea saat ini sudah teridentifikasi. Polisi segera memanggil lawan main Dea yang juga ada dalam video asusila.

Kendati demikian, Auliansyah masih belum mau mengungkapkan jumlah lawan main Dea yang teridentifikasi polisi.

"Nanti akan kami periksa sebagai saksi, kalau memunihi pasal akan kami jadikan tersangka," tuturnya.

Sebelumnya konten kreator OnlyFans yang kerap mengunggah video porno diringkus Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Sebelumnya Dhea sempat viral lantaran masuk ke podcast Deddy Corbuzier. Ia mengungkapkan perihal konten porno yang diproduksi dan didistribusikannya di situs OnlyFans.

Pada podcast itu Dhea mengungkapkan per subscriber di OnlyFans dihargai 7 dolar AS. Namun yang masuk didaptakan oleh si konten kreator hanya sejumlah 5,4 dolar AS atau sekitar Rp75 ribu usai dipotong pihak OnlyFans. (OL-13)