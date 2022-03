Pasokan Minyak Goreng Curah di Pasar-pasar di Jakarta Aman

PERUMDA Pasar Jaya memastikan stok minyak curah di pasar-pasar yang ada di Jakarta dalam kondisi aman. Direktur Perkulakan dan Retail Perumda Pasar Jaya, Anugerah Esa, mengatakan stok minyak curah disuplai sebanyak maksimal tiga kali dalam sepekan.

Perumda Pasar Jaya pun melakukan pengawasan ketat agar para pedagang mematuhi aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak curah yakni Rp14 ribu/liter atau Rp15.500/kg.

"Minyak curah sekarang diatur Rp14 ribu/liter atau setara Rp15.500/kg. Rata-rata minyak curah di pasar kita pasokan sekarang 2-3 kali seminggu untuk berbagai pasar. Untuk minyak kemasan sudah dilepas ke harga pasar," kata Esa di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/3).

Sementara itu, ia menuturkan, semenjak pemerintah pusat menyerahkan harga minyak goreng kemasan ke mekanisme pasar, stok minyak goreng kemasan juga stabil.

"Memang minyak kemasan harganya di pasar tradisional berkisar Rp48 ribu-Rp51 ribu per 2 liter. Per liter Rp23 ribu-Rp26 ribu per liter," ujarnya.

Meski stoknya stabil, warga cukup banyak yang mengeluhkan harga minyak goreng kemasan yang melonjak tinggi.

"Yang jadi masalah sekarang minyak kemasan yang harganya tinggi. Tadi pagi stok ada tapi harganya ikuti harga di pasar. Sekarang kendala kita di minyak goreng kemasan," tandasnya. (OL-4)