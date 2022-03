Masih Ada 6 Ribu Kasus Aktif Covid-19 di Kota Bekasi

JUMLAH kasus aktif covid-19 di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, terus menurun. Hingga 10 Maret 2022, tercatat total kasus aktif covid-19 di Bekasi sebanyak 6.004 orang.

"Sedangkan total kasus kumulatif sebanyak 158.154 kasus dan total kasus sembuh sebanyak 150.483 kasus. Total kematian sebanyak 1.154 kasus," jelas Kepala Bagian Humas Pemkot Bekasi Sajekti Rubiyah, Jumat (11/3).

Dari laporan Dinas Kesehatan Kota Bekasi, kasus kematian akibat covid-19 pada 1 Januari-10 Maret 2022 sebanyak 16 jiwa. Sedangkan, keterisian Bed Occupancy Rate (BOR) di Kota Bekasi per 9 Maret 2022, dilaporkan BOR tempat tidur (TT) isolasi 27,44%, lalu, BOR TT ICU 32,76%.

Baca juga: Berkurang 301, Wisma Atlet Tampung 2.290 Pasien Covid-19

Capaian vaksinasi covid-19 di Kota Bekasi, per 10 Maret 2022 untuk total dosis 1 tercatat 1,81 juta orang (89,79%), lansia 102.972 (65,94%) dan anak-anak 213.454 (89,79%).

Adapun total vaksinasi dosis 2 dengan capaian 1,58 juta (78,55%), lansia 88.039 (56,38%) dan anak-anak 156.844 (66,09%). Sedangkan, total vaksinasi dosis 3 atau booster mencapai 185.091 (9,18%) dan lansia 33,953 (21,74%).

Baca juga: DKI PPKM Level 2, Jadwal Operasional MRT dan LRT Disesuaikan

Menyoroti ketersediaan vaksin covid-19 di Kota Bekasi per 9 Maret 2022, jumlah satuan dosis total 113.231 dosis. Rinciannya, Sinovac (88.590 dosis), Aztrazeneca (6.100 dosis), Pfizer (18.550 dosis) dan Sinophram (1 dosis).

Untuk ketersediaan stok Swab PCR per 6 Maret 2022, tercatat 8.194 buah, lalu untuk stok antigen sekitar 90.083 buah. Terkait stok obat per 6 Maret 2022 di logistik Gor Gate 8, yaitu Favapiravir 328.100, Remdesivir Injeksi 1.074, Vitamin C 500 mg 367.200 dan Vitamin D sebanyak 342.008.(OL-11)