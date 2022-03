Wagub DKI Soroti Kenaikan Bahan Pangan di Jakarta

=WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyoroti kenaikan harga sejumlah bahan pangan di Jakarta, terutama menjelang Ramadhan. Kenaikan harga bahan pangan menjelang bulan tertentu dan hari raya memang kerap terjadi. Meski begitu, dia berharap ketersediaan bahan pangan tetap tercukupi untuk memenuhi kebutuhan warga.

"Memang belakangan ini ada peningkatan bahan pangan. Hal ini biasa setiap tahun menjelang Ramadhan dan nanti menjelang Idul Fitri. Tentu kita berharap stok pangan tersedia dengan cukup untuk kebutuhan masyarakat," kata Riza, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (2/3) malam.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga berharap harga meski ada kenaikan tetapi harga jual yang ditawarkan masih dalam kewajaran.

Dia juga meminta melakukan operasi pasar dengan dukungan dari Bulog DKI dan pusat agar harga pangan di Jakarta tetap terjangkau.

"Kita berharap harganya masih dalam kewajaran dan tetap bisa dibeli sesuai dengan daya beli masyarakat. Karena itu, seluruh jajaran sudah kami minta melakukan operasi pasar yang tentu membutuhkan dukungan dari Bulog DKI dan pusat," ujar Riza.

Baca juga: Berkurang 278 Orang, RSDC Wisma Atlet Tampung 1.881 Pasien Covid-19



Diketahui sejumlah bahan pangan pokok di Jakarta mengalami kenaikan. Sesuai keterangan dari beberapa pedagang, harga tempe di pasaran saat ini mencapai Rp6.000 per potong dari harga sebelumnya Rp5.000. Sedangkan untuk harga tahu, dari Rp16.000 per papan menjadi Rp18.000.

Selain itu, harga daging juga mengalami kenaikan hingga mencapai Rp140.000 per kilogramnya. Adapun untuk harga cabai rawit dijual seharga Rp80.000 per kilogram. Sedangkan, cabai kriting dibanderol Rp50.000-Rp 80.000 per kilogram.

Begitu pula harga bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan, kini dijual Rp45.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp30.000. (Ssr/OL-09)