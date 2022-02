Anies Baswedan Ajak Menteri Perdagangan Inggris Naik MRT Jakarta

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak Menteri Perdagangan Internasional Inggris Anne-Marie Trevelyan menaiki MRT Jakarta setelah keduanya mengadakan pertemuan untuk membahas potensi kolaborasi terkait iklim hingga transportasi.



Anies membagikan momen ketika menaiki MRT dengan Anne-Marie melalui akun Instagram @aniesbaswedan dipantau di Jakarta, Rabu (23/2).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengajak Anne berjalan kaki dari depan Pos Polisi Thamrin di Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju Stasiun MRT Jakarta Bundaran HI.



Selama perjalanan di dalam gerbong kereta, keduanya bersama rombongan masing-masing tidak duduk melainkan berdiri. Mereka kemudian berhenti di Stasiun MRT Jakarta Dukuh Atas.



Dari Dukuh Atas, Anies kemudian mengajak Anne membeli minuman kopi di kedai Difabis Coffee and Tea, kemudian berjalan kaki menyusuri Terowongan Kendal.



Sebelumnya, kedua tokoh itu bertemu membahas potensi kolaborasi antara Jakarta dengan Inggris dalam berbagai program terkait iklim. "Apalagi Jakarta memiliki target untuk mencapai zero emisi pada tahun 2050," katanya.



Tak hanya itu, Anies menyebutkan, pertemuan itu juga mendiskusikan terkait transportasi umum di Jakarta, khususnya elektrifikasi transportasi umum massal serta pengembangan rute MRT Jakarta.



"Jakarta menyambut baik prakarsa potensi keterlibatan Inggris dalam bersama-sama membangun MRT Timur-Barat ini. Insya Allah, semua berjalan lancar," kata Anies.