Gaet Milenial, Hipmi Jaya Gelar Goes To Metaverse

KREATIVITAS memang menjadi salah satu ciri kaum muda atau saat dikenal dengan istilah milenial. Tidak mengherankan jika kini muncul beragam konsten sosial yang bisa menghasilkan uang. Salah satunya adalah Non Fungible Token (NFT) yang kini ramai diperbincangkan.

Hal ini juga membuat dunia investasi di Indonesia menjadi ramai, terlebih dengan munculnya fenomena Ghozali yang berhasil meraup keuntungan hingga miliaran rupiah dari NFT. Untuk itu Hipmi Jaya menyelenggarakan kegiatan Talks dalam tajuk Hipmi Jaya Goes to Metaverse di Nalar Live Jakarta Selatan dan live via Zoom dan Youtube Hipmi Jaya Connect.

Untuk diketahui NFT juga merupakan asset digital berbasis teknologi blockchain yang belakangan popular di dunia kripto. Tentunya NFT menawarkan imbalan yang menggiurkan bagi para seniman, creator dan influencer dari investor yang bersedia membayar asset digital mereka versi NFT.

Acara Hipmi Jaya NFT Talks turut dihadiri oleh Ketua Umum Hipmi Jaya, Sona Maesana dan Ketua Bidang 3 Hipmi Jaya Aldi Uloli dan juga Bagus Pratomo selaku Ketua Acara. Bagus mengungkapkan, di acara itu membahas dan memberikan pengetahuan lebih mengenai NFT itu sendiri.

"Mengupas tuntas mengenai NFT, HIPMI JAYA NFT Talks tentunya mengundang lima pembicara yaitu Rob Clinton Kardinal merupakan NFT’s Enthusiast sekaligus Founder Onic Esport, Teguh Kurniawan Harmanda COO dari Tokocrypto, Darrel Juwono seorang NFT’s Enthusiast dan Influencer, Rob Raffael Kardinal merupakan Solana NFT Expert, dan @bangmarlon," ujarnya. (RO/A-1)