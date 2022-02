Kematian akibat Covid-19 di Jakarta 30 Orang per Hari

ANGKA kematian akibat covid-19 saat ini sekitar 30 orang per hari. Angka itu lebih rendah dari jumlah pasien meninggal per hari pada gelombang kedua yakni 200 orang per hari.

"Untuk angka kematian dapat kami sampaikan bahwa trennya tidak mengikuti tren gelombang kedua," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui akun resmi Instagram @aniesbaswedan, Rabu (9/2).

"Bila pada saat puncak gelombang kedua yang lalu angka kematian positif covid-19 mencapai sampai 200-an orang dalam sehari, saat ini angka kematian dalam kisaran 30 orang per hari," ujar Anies.

Anies menambahkan, walau angka kematian jauh lebih rendah dibandingkan saat gelombang kedua, tetapi kasus kematian akibat covid-19 tetap harus dicegah sekuat tenaga.

Dia menjelaskan, angka kematian yang lebih rendah ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya sifat dari varian omikron tidak seganas varian delta.

"Tapi juga faktor vaksinasi dan kekebalan warga Jakarta yang sudah jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu," ungkap Anies. (OL-14)