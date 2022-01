KAI Commuter Perkenalkan 3 Desain Baru Kartu Multi Trip

AKHIR pekan lalu, KAI Commuter memperkenalkan tiga KMT Edisi Khusus dengan desain yang berasal dari para pengguna KRL sendiri. Ketiga desain KMT Edisi Khusus kali ini berasal dari para pemenang kompetisi desain KMT #CintaKRL dalam rangkaian HUT KAI Commuter ke-13, September lalu.

Tiga desain pemenang kompetisi masing-masing mengangkat tema futuristik (The Cybernaut), tema urban (The Urbanist), dan tema estetik (The Aesthete).

"Ketiga desain KMT edisi khusus tersebut mulai Sabtu (15/1) kemarin telah dijual di seluruh Stasiun KRL Commuter Line Jabodetabek. KMT dijual seharga Rp30.000 sudah termasuk saldo Rp10.000," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangan resmi, Minggu (16/1).

Meneruskan tren positif pada 2021 lalu saat semakin banyak pengguna memilih menggunakan KMT dan penggunanya mencapai 61% dari para pengguna KRL, KAI Commuter kembali mengajak pengguna terutama yang secara berkala menggunakan KRL untuk dapat memiliki KMT.

"Sebelum naik KRL, pengguna diharapkan mengecek saldo Kartu Multi Trip (KMT) atau saldo uang elektronik bank agar sesampainya di stasiun tidak perlu antre lagi untuk mengisi saldo. Cek saldo KMT dapat dilakukan melalui ponsel dengan aplikasi KRL Access memanfaatkan fitur NFC," ujar Anne.

Di sisi lain, awal pekan, terutama Senin selalu tercatat sebagai volume dengan pengguna KRL terbanyak. Seperti pada pekan kedua Januari, tercatat di hari Senin (10/1) volume pengguna mencapai 528.181 orang. Angka ini tidak jauh berbeda dengan Senin (3/1) sebelumnya yaitu 528.129 orang.

"Sebagai antisipasi padatnya pengguna KRL pada Senin, KAI Commuter mengimbau agar pengguna dapat memanfaatkan layanan KRL di akhir pekan ini untuk kembali ke Jakarta dari daerah penyangga. Rencanakan perjalanan dengan menggunakan aplikasi KRL Access untuk mendapatkan posisi kereta secara real time, jadwal perjalanan KRL, serta informasi kepadatan stasiun," ungkapnya.

Mengingat saat ini musim penghujan, pengguna KRL diimbau untuk mempersiapkan jas hujan atau payung serta menggunakan alas kaki yang tidak licin. Selain itu, tetap disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan masker ganda atau masker yang filtrasinya sudah mencukupi seperti masket KF94, KN95, dan N95. Selalu menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air mengalir atau handsanitizer.

Operasional KRL masih melayani pengguna mulai pukul 04.00-22.00 WIB dengan 1.005 perjalanan per hari. Sebanyak 309 perjalanan melayani pengguna di jam sibuk pagi (04.00-09.00 WIB) dan 241 perjalanan melayani pengguna di jam sibuk sore (16.00-20.00 WIB). Pengguna juga dapat memanfaatkan perjalanan KRL diluar jam sibuk tersebut agar terhindar dari potensi kepadatan. (OL-1)