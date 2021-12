Kampung Susun Aquarium Contoh Kolaborasi Pemerintah dengan Warga

AJANG akbar Festival Kolaborasi Jakarta (FKJ) memasuki hari kedua. Regenerasi Perkotaan Menuju Kota Tangguh Urban Regeneration menjadi topik pembahasan di sesi pertama, Rabu (15/12). Ini mengupas tentang kolaborasi yang bersinergi untuk mewujudkan tata kota yang baik dan membebaskan Indonesia bebas kumuh.

Kabid Permukiman DPRKP DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum melalui bincang kolaborasi tersebut menegaskan bahwa dukungan untuk mewujudkan hal itu tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari berbagai institusi dan masyarakat secara luas. "Pendekatan strategi untuk mewujudkan penataan kota yang baik dibagi menjadi dua tahap, mulai dari explain plan sebagai tahap pertama dan collaboration implementation program sebagai tahap kedua," ulasnya.

Salah satu wujud kolaborasi yang dapat dijadikan contoh yaitu Kawasan Kampung Susun Aquarium. Di sini, masyarakat, warga setempat, dan pemerintah bergerak bersama mulai dari penyusunan perencanaan hingga eksekusi. "Saat ini, Kawasan Kampung Susun Aquarium telah terhuni sebanyak 107 unit. Hal ini bisa menjadi contoh kolaborasi yang baik untuk mewujudkan Kota Tangguh, gerak bersama untuk mencapai tujuan," tuturnya.

Kegiatan yang melibatkan berbagai pihak dari berbagai sektor dan industri itu diselenggarakan mulai 14 hingga 16 Desember 2021. Mengusung tema Rise of Resilient and Liveable City, kegiatan yang berlangsung secara virtual ini akan menjadi wadah yang mengakomodasi kolaborasi yang sudah ada sekaligus merangkul kolaborator baru yang memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap kemajuan kota Jakarta dan warganya.

Selain Retno, hadir pula Chief Executive Officer of Studio Arsitek Akanoma Yu Sing yang membahas mengenai penataan Kampung Susun Produktif di Bukit Duri. Bincang komunitas sesi 1 ini dilengkapi oleh Rita Padawani, Associate Professor di Singapore University of Social Science.

Membangun Kembali Sistem Transportasi Menuju Mobilitas Perkotaan Mobility Resilience menjadi topik diskusi perbincangan pada sesi kedua hari ini. Narasumber yang membahasnya ialah Achmad Izul selaku Director of Service and Development Transjakarta, Harya S. Dilion sebagai Seceretary General of Masyarakat Transportasi Indonesia, dan Alfred Sitorus selaku Coordinator of Koalisi Pejalan Kaki.

Topik ketiga dalam diskusi kolaborasi ini membahas tentang Kesehatan Bukan Hanya Tentang Ilmu Kedokteran Good Health and Well Being. Kolaboratif Penanganan Pandemi Covid-19 Collaborative Response menjadi pembahasan di sesi terakhir terkait cara pemerintah dan institusi serta komunitas dalam menghadapi gelombang kedua covid-19.

Festival Kolaborasi Jakarta dapat terselenggara dengan baik berkat kolaborasi Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Biro Kerja Sama Daerah, dan Yayasan Irama Nusantara, serta Jakarta Experience Board, dan didukung oleh Jaya Konstruksi. (RO/OL-14)