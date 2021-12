Baznas Bazis DKI Serahkan Bantuan Biaya Pendidikan untuk 3.427 Mahasiswa

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) Bazis DKI Jakarta menyerahkan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp20.622.000.000 kepada 3.427 mahasiswa.

Bantuan tersebut diserahkan dalam acara Milad ke-53 Baznas Bazis DKI Jakarta di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Kamis (9/12).

Wakil Ketua Baznas Bazis DKI Jakarta Saat Suharto Amjad mengatakan pada tahun ini, Baznas Bazis DKI Jakarta juga telah memberangkatkan 12 mahasiswa ke Timur Tengah dengan bantuan beasiswa sebesar Rp12 juta rupiah per tahunnya.

Selain itu, Baznas Bazis DKI Jakarta juga memberikan bantuan penelitian kepada mahasiswa S2 dan S3 dengan jumlah total Rp227 juta, bantuan tebus ijazah sebesar Rp264 juta, dan bantuan tunggakan sekolah sebesar Rp1,5 miliar.

Saat mengatakan Baznas Bazis DKI Jakarta percaya bahwa perubahan suatu masyarakat sangat bergantung pada perubahan mindset dan kepercayaan diri manusianya.

"Oleh karena itu, peran pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu masyarakat," kata Saat.

"Program ini memberi kesempatan untuk semua, termasuk yang tidak mampu untuk kuliah". Tambah Saat.

Selain menyerahkan bantuan biaya pendidikan, dalam acara tersebut, Baznas Bazis DKI Jakarta juga menyerahkan hadiah lomba Jakarta Baznas (Bazis) Entrepreneur Empowerment (Jakbee) Pelajar Inspirasi dan Sosial Innovation Award.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengapresiasi program Baznas Bazis DKI Jakarta yang banyak menyentuh generasi muda.

Ia menyampaikan wajah masa depan Jakarta ada pada pemudanya, yang terus belajar dan berkreasi dalam melahirkan inovasi-inovasi baru.

"Kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan Baznas Bazis DKI Jakarta dalam membangun generasi muda memiliki tujuan agar kualitas sumber daya manusia Jakarta semakin meningkat sehingga bisa bersaing di dunia internasional," kata Riza.

Selanjutnya, Riza berharap kepada para penerima bantuan biaya pendidikan dan peserta lomba untuk terus belajar dan menggali potensi diri sehingga dapat memberikan manfaat kepada yang lain.

"Kalian adalah harapan bangsa, penerus pembangunan peradaban, tidak hanya Indonesia melainkan peradaban dunia. Kepada kalian dititipkan harapan setinggi-tingginya bagi kebermanfaatan sesama manusia," kata Riza.

Selain menyerahkan bantuan pendidikan dan hadiah bagi pemenang lomba, Baznas Bazis DKI Jakarta juga memberikan penghargaan kepada Mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dan Mantan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Kedua tokoh tersebut dianggap memiliki kontribusi penting dalam perkembangan Baznas Bazis DKI Jakarta.

Berikut Pemenang JakBee Social Innovation Award: Best Early Stage: Tabula, Best Growth Stage: Kepul, Best Impactful: Chipsychips, Most Creative: My Cap, dan Most Potential: Harta Tahta Data.

Pemenang JakBee Pelajar Inspirasi: 1. That's Write - Jakarta Barat, 2. Sisa Benang - Jakarta Timur, dan 3. Wemagu - Jakarta Selatan. (RO/OL-09)