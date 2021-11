Pengusaha Muda Muhammad Assad Maju Jadi Calon Ketua Umum HIPMI Jaksel 

JELANG Pergantian Badan Kepengurusan Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di lima wilayah Kota Jakarta Raya untuk Periode Masa Bakti 2021–2024, pengusaha muda Muhammad Assad muncul sebagai kandidat kuat untuk calon Ketua Umum BPC Hipmi Jakarta Selatan.

Muhammad Assad saat ini merupakan anggota Hipmi Jaya yang memegang posisi sebagai Wakil Sekertaris Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI JAYA Jakarta Selatan. Assad saat ini juga memegang posisi sebagai Wakil Ketua Umum MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) DKI Jakarta.

Di lingkup bisnis, Assad dikenal aktif sebagai pengusaha muda yang sukses menjalankan beberapa lini usaha yang bergerak di bidang industri fintech, manufaktur emas dan perhiasan, pangan dan retail. Beberapa perusahaan yang dimilikinya diantaranya Tamasia, Bukitmas, Asagri dan Sekaya.

Muhammad Assad juga berprestasi di bidang akademik. Menyelesaikan Pendidikan S1 Business Information Systems di University of Technology Petronas, Malaysia dengan beasiswa penuh dari Petronas dan S2 Islamic Finance di Hamad bin khalifa University, Qatar, dengan beasiswa penuh dari Emir Qatar, His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani. Assad juga merupakan penulis national bestseller yang telah menulis 10 buku, beberapa diantaranya Notes From Qatar, Sedekah Super Stories dan Breakthrough.

Sebagai salah satu calon kandidat kuat calon Ketua Umum BPC Hipmi Jakarta Selatan, Muhammad Assad memiliki visi dan misi membangun BPC Hipmi Jakarta Selatan dengan mensinergikan seluruh potensi yang dimiliki oleh Anggota BPC Hipmi Jaksel serta mensinergikan peran para anggota untuk terus berkarya, memperluas jaringan, serta memperkuat tali persaudaraan sesama para anggota HIPMI Jaya

"Khususnya Hipmi Jakarta Selatan, untuk terus berusaha memberikan kontribusi terbaik baik itu di Internal Hipmi sendiri dan juga untuk Bangsa Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis.

Muhammad Assad juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan serta kesempatan yang diberikan oleh Ketum Hipmi Jaya Sona Maesana, sehingga dirinya bisa maju berkontestasi. Sebelumnya, Muhammad Assad adalah Ketua Visi Misi dari Sona Maesana saat mencalonkan diri menjadi Ketua Umum BPD Hipmi Jaya, dan akhirnya sukses mengantarkan Sona Maesana sebagai Ketua Umum BPD Hipmi Jaya periode 2021-2024. (RO/OL-7)