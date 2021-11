Harga Minyak Goreng di Jakarta pun Ikut Melonjak, Kenapa Ya

HARGA minyak goreng di Ibu Kota Negara, DKI Jakart mengalami kenaikan secara bertahap. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, harga eceran rata-rata minyak goreng pada September 2021 sebesar Rp15.749 per liter.

Kemudian, harganya meningkat pada Oktober. Harga rata-rata minyak goreng pada Oktober naik menjadi Rp16.146 per liter atau naik sebesar 2,52%.

Jika Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan Rp11.000 per liter, saat ini ditingkat eceran harga minyak curah berkisar Rp16.000 - Rp16.800 per liter dan harga minyak kemasan berkisar Rp17.500 - Rp19.000 per liter.

"Lonjakan harga terjadi karena imbas kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dunia serta kurangnya pasokan bahan baku di pasar minyak nabati dan lemak secara global akibat pandemi dan cuaca buruk," jelas Eli, sapaan akrab Suharini saat dikonfirmasi, kemarin.

Namun demikian, Eli menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memastikan ketersediaan minyak goreng di pasaran dengan terus memantau produsen dan pedagang agar tetap menjual minyak goreng kemasan sederhana dengan HET guna mencegah naiknya harga yang semakin membumbung tinggi. (OL-13)

