TransJakarta Perpanjang 2 Rute Mikrotrans

SEBAGAI upaya meningkatkan layanan, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan perpanjangan jarak tempuh pada dua rute Mikrotrans yakni JAK 17 (Terminal Senen – Terminal Pulogadung) dan JAK 19 (Terminal Pinang Ranti dan Terminal Kampung Rambutan). Adapun kebijakan tersebut efektif berlaku sejak tanggal 1 Oktober lalu.

Direktur Operasional PT Transjakarta Prasetia Budi menyampaikan, hal ini sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor 498 Tahun 2021 Tentang Perubahan Lintasan 2 (Dua) Rute atau Kode Trayek Layanan Integrasi Bus Kecil Mikrotrans.

“Atas arahan tersebut, maka kedua layanan Mikrotrans tersebut akan melayani lebih luas lagi. Adapun, kedua layanan ini akan mencapai jarak tempuh sebanyak 25,735 km dari sebelumnya yang hanya sepanjang 16,240 km untuk satu ritnya,” ujar Prasetia Senin (4/10) dalam keterangan resmi.

Prasetia menambahkan, selain perpanjangan jarak tempuh, hal ini juga sekaligus dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan layanan ke pada masyarakat. Khususnya layanan Mikrotrans yang memang menjadi firs mile dan last mile, sekaligus layanan pengumpan yang dihadirkan Transjakarta untuk mempermudah masyarakat beraktivitas serta mendapatkan akses transportasi yang terintegrasi dan efisien baik secara fisik maupun sistem pembayaran.

Salah satunya disebutkan Prasetia, perluasan jangkauan layanan dan jarak dilakukan dengan mengakomodasi titik-titik yang membutuhkan akses transportasi pengumpan. Salah satunya pada rute JAK 19 (Terminal Pinang Ranti dan Terminal Kampung Rambutan) yang sudah bisa melayani masyarakat di kedua terminal. Sebelumnya layanan ini hanya melayani dengan rute Pinang Ranti – Setu.

“Dengan jangkauan terminal ini, tentu harapannya bisa mempermudah masyarakat yang berada di sekitar terminal ataupun sebaliknya untuk menuju lokasi tujuan. Masyarakat cukup menggunakan satu kartu dengan tarif sementara Rp0 alias gratis. Bahkan, untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Kami meniadakan pembayaran tunai menjadi skema cashless melalui proses tap in dan tap out pada alat tap on bus (TOB) yang terpasang pada semua armada yang telah memenuhi standar Covid-19," katanya.

Kemudian lanjut Prasetia, Transjakarta akan terus berupaya melayani masyarakat akan kebutuhan Transportasi dengan lebih baik lagi. Hal ini sebagai bentuk konsistensi perusahaan untuk terus memberikan akses transportasi yang aman dan nyaman di gunakan dalam kondisi saat ini. “Ke depannya, kami akan terus meningkatkan pelayanan dari berbagai sisi serta memperluas layanan agar lebih banyak lagi masyarakat yang bisa kami layani,” tutupnya.

Berikut rute baru layanan Mikrotrans terbaru:

JAK 17 (Terminal Senen – Terminal Pulogadung).

Arah Pulogadung

Terminal Senen – Jl. Bungur Raya – Putar balik depan Lantamal TNI – Jl. Kepu Selatan – Jl. Bungur Besar Raya – Jl. Letjend Suprapto – Jl. Tanah Tinggi IV – Jl. Tanah Tinggi XII – Jl. Keramat Pulo Gundul II Jl. Kramat Sentiong – Jl. Kramat Jaya Baru – Jl. Percetakan Negara II – Jl. Rawa Selatan IV – Jl. Mardani Raya – Jl. Cempaka Raya – Jl. Cempaka Putih Raya – Jl. Cempaka Putih Tengah – Jl. Rawasari Selatan – Jl. Haji Ten – Jl. Bangunan Barat – Jl. Bangunan Timur – Jl. Kayu Jati V – Jl. Pemuda – Jl. Raya Bekasi – Terminal Pulogadung.

Arah Senen

Terminal Pulogadung - Jl. Raya Bekasi – Jl. Tugas - Kayu Jati V - Jl. Bangunan Timur - Jl. Bangunan Barat - Jl. Haji Ten - Jl. Rawasari Selatan – Jl. Rawasari Barat 1 – Jl. Cempaka Putih Barat 26 – Jl. Cempaka Putih Raya – JL. Mardani Raya – Jl. Rawa Selatan – IV – Jl. Percetakan Negara II – Jl. Kramat Raya Baru – Jl. Kramat Sentiong – Jl. Kramat Pulo Gundul – Jl. Tanah Tinggi XII – Jl. Tanah Tinggi IV – Jl. Tanah Tinggi XII – Jl. Tanah Tinggi IV – Jl. Tanah Tinggi V – Jl. Tanah Tinggi II – Jl. Letjend Suprapto – Jl. Kramat Raya – Putar Balik – Jl. Senen Raya – Jl. Wahidin Raya – Jl. Gunung Sahari Raya – Terminal Senen.

JAK 19 (Terminal Pinang Ranti dan Terminal Kampung Rambutan)

Arah Kampung Rambutan

Terminal Pinang Ranti - Jl. Raya Pondok Gede - Jl. Raya TMII Pintu 2 - Jl. Manunggal XVII - Jl. Masjid Al Baidho - Jl. Al Baidho I - Jl. Raya Lubang Buaya - Jl. Rawa Binong - Jl. Swadaya Rawa Binong - Jl. Mandor Munding - Jl. Raya Setu - Jl. Rukun - Jl. Bantar Jati - Jl. Hwarang - Jl. Raya Setu - Jl. Raya Mabes Hankam - Jl. Lingkar Luar Selatan - Terminal Kampung Rambutan.

Arah Pinang Ranti

Terminal Kampung Rambutan - Jl. Raya TB Simatupang - Putaran Tanah Merdeka - Jl TB Simatupang - Jl. Raya Mabes Hankam - Jl.Raya Setu - Jl. Hwarang - Jl. Bantar Jati - Jl. Rukun - Jl. Raya Setu - Jl. Mandor Munding - Jl. Swadaya Rawa Binong - Jl. Rawa Binong - Jl. Raya Lubang Buaya - Jl. Al baidho I - Jl. Masjid Al Baidho - Jl. Manunggal XVII - Jl. TMII Pintu II - Jl. Raya Pondok Gede - Terminal Pinang Ranti. (OL-13)

