Wagub DKI Harap PPKM di Jakarta Bisa Turun Level

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza berharap agar pemerintah pusat dapat menurunkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dijadwalkan status PPKM level 3 di Jabodetabek akan berakhir hari ini.

Menurut dia, selama ini Pemprov DKI telah melakukan upaya terbaik guna menanggulangi pandemi covid-19. Ibukota telah menjadi episentrum pandemi di Indonesia sejak wabah tersebut mulai menyebar luas pada Maret 2020 lalu.

Keberhasilan penanggulangan tersebut terlihat dari kini positivity rate di Jakarta berada di bawah batas ideal WHO yakni 5%. Selain itu, jumlah kasus baru harian di Jakarta telah menurun dari sebelumnya mencapai rata-rata 10 ribu kasus per hari menjadi 160 kasus per hari.

"Insyallah akan tumbuh hasilnya," ucap Ariza di Balai Kota, Senin (4/10).\

Namun demikian, ia pasrah terhadap keputusan pemerintah pusat. Pemprov DKI hingga kini masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait aturan dan status PPKM.

"Yaakan diumumkan oleh pemerintah pusat. Mudah-mudahan hari ini bisa diumumkan. Tentu PPKM itu kan menjadi kewenangan pemerintah pusat," ujarnya.

Ia pun menjamin, apapun keputusan pemerintah pusat terkait status PPKM di Jakarta akan dilaksanakan dengan baik.

"Kami pemprov menunggu hasil yang diumumkan pemerintah pusat dan keputusannya apapaun nanti kita akan pastikan kita laksanakan. Mungkin PPKM berikutnya akan tetap di level 3 atau turun di level 2 atau level 1. Kita tunggu saja. Tentu apapun kebijakan pemerintah pusat melalui suatu evaluasi yang panjang dan baik tidak hanya bagi Jakarta tapi juga bagi warga lainnya ya . Jadi kita tunggu saja ya," pungkasnya. (OL-4)