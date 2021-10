Rhino lndonesia dan PPKUKM DKI Jakarta Gelar Pelatihan Custom Digital bagi Pelaku UMKM

RHINO lndonesia berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinas PPKUKM) DKI Jakarta. Keduanya bersepakat menciptakan wirausahawan terampil dan menambah peluang usaha dalam industri kreatif, khususnya bidang sablon digital.

“Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif sablon digital terdepan di Indonesia sudah menjadi misi Rhino Indonesia untuk membangun serta mengedukasi masyarakat dalam membuka peluang usaha baru di bidang industri kreatif digital printing," papar Vice President Rhino Indonesia, Timotius Aditya saat membuka pelatihan.

Untuk memenuhi misi tersebut, sejak awal Rhino lndonesia berkomitmen mendukung pertumbuhan UKM di Indonesia. "Kami mendororong mereka untuk menghasilkan produk kreatif yang bernilai jual," tambahnya.

Guna merealisasikan tekad itu, salah satunya dilakukan perusahaan dengan merangkul Dinas PPKUKM DKI Jakarta. Mereka berkolaborasi melakukan melakukan pelatihan kepada pelaku UKM yang berada di bawah naungan Dinas PPKUKM DKI Jakarta.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Andri Yansyah menyatakan di tengah pandemi saat ini banyak UKM yang terkena dampak. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk bisa membangkitkan minat masyarakat, agar turut serta berkontribusi menciptakan UKM yang mandiri dan bertahan di situasi saat ini.

Salah satunya dengan terus menyediakan pelatihan yang berkesinambungan.

"Pelatihan ini akan berlangsung hingga akhir tahun 2021, dan diselenggarakan di seluruh wilayah DKI Jakarta yang terdiri dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Untuk yang pertama dilakukan di wilayah Jakarta Pusat tepatnya di Tempat Kumpul Kreatif (TKK) Johar Baru," terang Andri Yansyah.

Dalam kegiatan ini, para peserta diberi pelatihan keterampilan tentang bisnis sablon digital, dan gambaran seputar modal yang diperlukan untuk memulai bisnis ini.

Timotius Aditya, menyatakan pelatihan diawali dengan pengenalan dasar seputar dunia sablon digital. "Dilanjutkan sesi demo penggunaan mesin dan bahan baku produksi serta sesi tanya jawab," ujar Timotius Aditya.

Dia menambahkan kerja sama dengan PPKUKM DKI Jakarta bertujuan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia dan kemajuan ekonomi kreatif di Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang di masa pandemi covid 19.

"Saya berharap peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk tekun dalam berlatih. Kami akan melakukan pelatihan digital ini secara berkala. Ibaratnya kami ini memberikan pancing kepada mereka bukan ikannya. Kalau ikan dalam waktu singkat akan cepat habis. Dengan begitu mereka akan terus berkembang dan berinovasi," katanya.

Ditambakan Timotius Aditya bahwa Rhino Indonesia yang bergerak di usaha digital printing sejak 2014 mempunyai komitmen tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam bentuk edukasi untuk mendukung pengembangan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia.

"Beberapa di antaranya adalah membuka creative class, Now Everyone Can Custom, Mom Preneur, dan pelatihan lainnya yang dilakukan dengan komunitas serta lembaga pemerintahan," pungkasnya (N-2)