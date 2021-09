Pemkot Bekasi Gelar Vaksin Rabies Gratis Selama 12 Hari

DALAM memperingati Hari Rabies Sedunia 2021, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kota Bekasi menggelar vaksinasi rabies untuk hewan peliharaan.

Kegiatan vaksinasi serentak dilaksanakan pada 6 titik wilayah Kota bekasi mulai dari 28 September hingga 10 Oktober 2021.

Kepala Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan DKPPP Kota Bekasi Wadi Rima mengatakan vaksinasi rabies bertujuan untuk mencegah hewan peliharaan dan menjaga serta melindungi Indonesia dari penyakit rabies.

Selain itu, menumbuhkan kesadaran pemilik untuk memvaksin hewan peliharaannya setiap tahun.

"Vaksinasi ini dilakukan demi menjaga serta melindungi Indonesia dari penyakit rabies, khususnya Kota Bekasi. Selain itu, kami juga ingin kesadaran pemilik hewan peliharaan untuk rutin menjalankan vaksin tiap tahunnya agar hewan kesayangan juga tetap sehat bugar dan aktif," kata Wadi Rima, Rabu (29/9).

Sejauh ini, lanjutnya, masyarakat terlihat antusias dalam mengikuti program vaksinasi rabies di Kantor Kecamatan Jatisampurna. Terlebih lagi vaksin rabies disediakan secara gratis.

Petugas drh. Yudi Yurnalis di Kantor Kecamatan Jatisampurna mengatakan vaksin rabies dapat diberikan ke hewan peliharaan, bukan hanya anjing dan kucing, namun kera, monyet, hingga kuda.

"Sasaran vaksin rabies ini untuk hewan peliharaan seperti anjing, kucing, kera, monyet hingga kuda yang telah berumur 6 bulan ke atas," jelasnya.

Ia mengungkapkan, pemilik hewan peliharaan sebelumnya telah melakukan pendaftaran melalui laman bit.ly/lokasi_KecJatisampurna. Kemudian hewan peliharaan beserta pemilik datang ke tempat vaksinasi. Setelah itu, dilakukan penimbangan berat badan dan cek kesehatan. Jika lolos, hewan dapat diberi vaksin.

Adapun pelaksanaan vaksinasi rabies di Kota Bekasi masih akan berlangsung sampai 10 Oktober 2021. Selain di Kantor Kecamatan Jatisampurna, vaksinasi rabies gratis juga digelar pada sejumlah lokasi lainnya yaitu Vida Petshop and Vet, Pedurenan, Mustika Jaya. Lalu Citra Pet and Vet, Citragran, dan Smile Vet, Jatisampurna. Kemudian Gading Klinik Hewan Hug Me by Vet yang berlokasi di Mutiara Gading Timur, Mustika Jaya.(RK/OL-09)