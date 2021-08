Aqua Japan Peduli Tenaga Medis di Masa Pandemi

PANDEMI covid-19 yang masih belum usai terus mengundang kepedulian dari

berbagai pihak. Sejumlah bantuan pun terus diberikan khususnya untuk

membantu tenaga kesehatan dalam menangani penyebaran virus korona

tersebut.

Salah satunya yang dilakukan AQUA Japan. Melalui program tanggung jawab sosial (CSR) dengan tema We Are One Against Covid-19, perusahaan menggelar kepedulian pada Kamis (12/8) di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Menurut President Director AQUA Japan Indonesia, Kenji Sadayuki, program ini merupakan bentuk apresiasi pihaknya terhadap perjuangan tenaga medis Indonesia. "Dedikasi yang mereka lakukan sangat luar biasa."

Dia menilai, pandemi di Indonesia masih belum usai bahkan selama bulan Juni-Juli 2021 terjadi peningkatan angka kasus positif dan kematian di Indonesia. Inipun terbukti dengan kebutuhan akan alat pelindung dasar (APD) dan peralatan pendukung lainnya bagi tenaga kesehatan yang terus meningkat dan semakin diperlukan.

Dia meyakini, sebagai garda terdepan dalam memerangi pandemi, para tenaga kesehatan mengabdikan diri merawat jutaan pasien covid-19 di Indonesia.

Pada program CSR kali ini AQUA Japan menyumbangkan beberapa peralatan

medis diantaranya Personal Protective Equipment (PPE), Pulse Oximeter,

Digital Blood Pressure Meter, Thermometer Gun, Infusion Pole, serta

masker medis.

Selain itu guna mendukung aktivitas mereka, AQUA Japan juga mendonasikan produk elektronik berupa Beverage Cooler AQUA Japan

AQB-310AB, Chest Freezer AQUA Japan AQF-450EC, serta LED TV AQUA Japan

LE43AQT8500MF.

"Dalam rangka turut membantu perjuangan dan pengorbanan para tenaga

kesehatan, kami selaku perwakilan AQUA Japan sangat berterima kasih atas kerja keras para tenaga medis. Semoga bantuan ini dapat membantu

sekaligus memberikan semangat bagi mereka untuk terus melakukan hal yang terbaik demi melindungi masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, karena meningkatnya jumlah pasien yang ditangani, pihaknya melihat kinerja tenaga kesehatan di berbagai rumah sakit di Jakarta khususnya RSUD Tanjung Priok selama sebulan terakhir sangatlah padat. Tidak jarang mereka pun harus berpisah sementara waktu dengan anggota keluarga untuk menghindari resiko tertular virus covid-19.

"Untuk itu, sesuai tema kampanye kami di tahun ini : Home of Healthy Body, Mind and Soul, AQUA Japan berkomitmen untuk terus berusaha memberikan yang terbaik salah satunya bagi para tenaga kesehatan," tambahnya.

Head of Marketing AQUA Japan, Glenn Manengkei, menambahkan, kepedulian

AQUA Japan kepada masyarakat dalam bentuk program Corporate Social

Responsibility (CSR) bukanlah hal yang baru. Sebelumnya pada September

2020, sebanyak 1.356 alat pelindung diri (APD) dan produk elektronik

AQUA Japan telah didonasikan kepada para tenaga kesehatan melalui

Puskesmas Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Terakhir di Februari tahun ini, dalam rangka membantu korban bencana

banjir yang melanda hampir sebagian besar wilayah di Kalimantan Selatan.

"Saat itu kami menggelar program cuci pakaian gratis, reparasi gratis

bagi para korban yang mesin cucinya mengalami kerusakan serta

mendonasikan puluhan mesin cuci bagi yayasan, panti asuhan dan asrama

mahasiswa di daerah Banjarmasin," katanya. (N-2)