Anies Sebut Tren Kematian Pasien Covid-19 Turun, Tapi Masih di Atas 100 Kasus Per Hari

GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, tren kasus kematian pasien Covid-19 di Jakarta mulai menurun.

Tapi angka kematian masih di atas sebanyak 100 kasus per hari. Dasarnya berpatokan pada data pemakaman dengan protokol Covid-19 di Jakarta kini berada pada angka 150-200 pemakaman per hari. "Tren pemakaman dengan menggunakan protokol Covid juga menurun. Saat ini sekitar 150 sesekali sampai 200 pemakaman protap Covid per hari," kata Anies, di Jakarta, Minggu (1/8).

Menurut Anies, penurunan memang terjadi jika dibandingkan dengan puncak pandemi Covid-19 yang bisa menyentuh sedikitnya 400 pemakaman dengan protokol Covid-19 dalam sehari. Selain pemakaman dengan protokol Covid-19, Anies menyebutkan tren kematian pasien Covid-19 saat isolasi mandiri juga menurun.

"Tren kematian isoman juga menurun saat ini kurang dari lima orang per harinya, sebelumnya pernah sampai 75 kematian sehari," lanjut Anies.

Meski mengalami penurunan, kata Anies, kematian akibat Covid-19 tidak bisa dipandang hanya sekadar angka statistik belaka. Menurut Anies, banyak duka akibat kematian. Terlebih orang-orang yang selama ini dianggap sebagai tulang punggung keluarga.

"Bahkan kehilangan orang-orang yang diandalkan untuk menopang kehidupan keluarga," pungkasnya. (OL-8)