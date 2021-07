Pemkot Tangerang Minta Kemensos Segera Cairkan Bansos

PEMERINTAH Kota Tangerang berharap kepada pemerintah pusat dalam hal ini kementerian sosial agar segera mencairkan bantuan sosialnya (Bansos) kepada masyarakat.

"Kami sudah berkoordinasi dengan kemensos, katanya bantuan itu akan segera cair pada minggu-minggu ini. Mudah-mudahan semua itu tidak berlarut dan bisa terealisasi," kata Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, Jumat (16/7).

Karena bantuan tersebut nantinya oleh kemensos di drop langsung ke kantor-kantor pos yang ada di daerah, lanjut Wali Kota, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kantor pos, agar di dalam pencairannya yang melibatkan RT dan RW itu dikoordinasikan dengan pihak Kelurahan dan kecamatan

Tujuannya, kata Wali Kota, agar pencairan bansos PPKM darurat berjalan lancar. "Bansos ini merupakan komitmen dari pemerintah pusat, sehingga kita wajib memfasilitasi bantuan tersebut untuk segera sampai kepada masyarakat," katanya.

Ditanya soal Bansos dari Pemkot Tangerang, Wali Kota menjelaskan, harus menunggu data dari kemensos. Supaya bantuan tersebut sesuai dengan by name dan by dress.

Sedangkan mengenai bantuan tak terduga (BTT) dari Pemkot Tangerang kepada masyarakat sepanjang diberlakukannya PPKM darurat, Wali Kota menjelaskan untuk pembelian obat-obatan, gas oksigen dan penambahan kapasitas pelayanan kesehatan masyarakat yang positif Covid-19.

Senada pula dengan Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo. Ia meminta pemerintah pusat agar segera mencairkan bansosnya, karena kondisi perekonomian masyarakat sedang menurun

" Sejak awal pelaksanaan PPKM darurat diberlakukan, kami sudah minta kepada Wali Kota agar segera mendesak ke pemerintah pusat agar segera mencairkan bantuan tersebut,"kata dia.(OL-4)