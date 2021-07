Ariza Mengaku Baru Dengar Jakarta tidak Masuk Kalender Formula E 2022

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) bakal mengecek kelanjutan perhelatan Formula E 2022. Pasalnya, DKI Jakarta tidak tercantum dalam kalender Formula E sementara sebagai tuan rumah.

"Nanti kita cek. Saya baru dengar ini," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/7).

Ariza bakal meminta keterangan Jakarta Propertindo (Jakpro). Perusahan pelat merah itu bertugas mengurus pelaksanaan Formula E di Ibu Kota.

Pada kalender sementara, musim balap Formula E 2022 tercatat berlangsung di 12 kota dan terdiri dari 16 seri. Pada ajang pembuka atau seri pertama serta kedua akan digelar di Diriyah, Arab Saudi, pada 28-29 Januari 2022 .

Sementara itu, putaran terakhir atau 15-16 akan dihelat di Korea Selatan pada 13-14 Agustus 2022. Dari kalender sementara itu, tidak ada DKI Jakarta sebagai tuan rumah.

Tetapi, terdapat satu jadwal balapan yang statusnya masih TBD alias to be to be decided (belum diputuskan) pada 4 Juni 2022. (OL-1)