Tertinggi, Jakarta Catat 13 ribu Kasus Baru Covid-19 Hari Ini

KEPALA Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia memaparkan, berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 42.124 spesimen.

Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 29.486 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 13.112 positif dan 16.374 negatif. Selain itu, dilakukan pula tes Antigen hari ini sebanyak 5.639 orang dites, dengan hasil 937 positif dan 4.702 negatif.

Dwi juga menyebut, trend kasus positif aktif pada anak di bawah usia 18 tahun masih bertambah. Sebanyak 15% dari 13.112 kasus positif hari ini adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun, dengan rincian, yaitu 1.474 kasus adalah anak usia 6 - 18 tahun dan 482 kasus adalah anak usia 0 - 5 tahun. Sedangkan, 9.897 kasus adalah usia 19 - 59 tahun dan 1.259 kasus adalah usia 60 tahun ke atas.

“Untuk itu, penting sekali bagi para orang tua agar menjaga anak-anaknya lebih ketat dan menghindari keluar rumah membawa anak-anak. Sebisa mungkin lakukan aktivitas di rumah saja bersama anak, karena kasus positif pada anak saat ini masih tinggi,” imbaunya, Jumat (9/7).

Lebih lanjut, Dwi juga menyampaikan, target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu (bukan spesimen), artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu. "Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 177.461 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 435.904 per sejuta penduduk," terangnya.

"Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta turun sejumlah 1.940 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 100.142 (orang yang masih dirawat/ isolasi). Sedangkan, jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 636.389 kasus. Perlu diketahui, hasil tes antigen positif di Jakarta tidak masuk dalam total kasus positif karena semua dikonfirmasi ulang dengan PCR," jelas Dwi dalam keterangan resmi, Jumat (9/7).

Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 526.941 dengan tingkat kesembuhan 82,8%, dan total 9.306 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,5%.

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 42,8%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 13,7%.

Sementara itu, proses vaksinasi juga masih terus berlangsung. Untuk Vaksinasi Program, total dosis 1 saat ini sebanyak 5.388.600 orang (61,1%), dengan jumlah yang divaksin dosis 1 hari ini sebanyak 226.905 orang. Sedangkan total dosis 2 kini mencapai 1.950.495 orang (22,1%), dengan jumlah yang divaksin dosis 2 hari ini sebanyak 5.374 orang.

Lebih lanjut, capaian vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun, untuk dosis 1 telah dilakukan sebanyak 8,4%. Sedangkan warga usia 18-59 tahun, untuk dosis 1 telah dilakukan sebanyak 59,5% dan vaksinasi dosis 2 sebanyak 17,9%. Sedangkan, pada kelompok lansia, vaksinasi dosis 1 telah dilakukan sebanyak 65,8% dan vaksinasi dosis 2 sebanyak 58,7%. Sementara vaksinasi gotong royong, untuk dosis 1 telah diberikan kepada 105.582 orang dan dosis 2 sebanyak 40.732 orang. (OL-4)