Waspada, Positivity Rate Jakarta Tembus 18%

DINAS Kesehatan DKI Jakarta melaporkan telah dilakukan tes PCR sebanyak 13.192 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 8.970 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru, dengan hasil 1.502 positif dan 7.468 negatif.

Selain itu, dilakukan pula tes antigen hari ini sebanyak 5.632 orang dites, dengan hasil 428 positif dan 5.204 negatif. "Target WHO 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu (bukan spesimen). Artinya, target WHO untuk Jakarta minimum 10.645 orang dites per minggu," ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Dwi Oktavia dalam keterangannya, Selasa (15/6).

"Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 82.497 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 388.637 per sejuta penduduk," imbuhnya.

Jumlah kasus aktif di Jakarta dilaporkan naik 148 kasus. Sehingga, jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 19.244 (orang yang masih dirawat/ isolasi). Sedangkan, jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 secara total di Jakarta mencapai 452.295 orang.

Perlu diketahui, hasil tes antigen positif di Jakarta tidak masuk dalam total kasus positif, karena semua dikonfirmasi ulang dengan PCR. Dari jumlah total kasus positif, total yang dinyatakan sembuh sebanyak 425.417 orang, dengan tingkat kesembuhan 94,1%.

Adapun total kasus kematian sebanyak 7.634 orang, dengan tingkat kematian 1,7%. Diketahui, tingkat kematian Indonesia sebesar 2,8%. "Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 18,4%," terang Dwi.

Proses vaksinasi covid-19 juga masih terus berlangsung. Jumlah sasaran vaksinasi tahap 1 dan 2 (tenaga kesehatan, lansia, dan pelayan publik) sebanyak 3 juta orang. Untuk vaksin dosis 1 sebanyak 2,96 juta orang (98,8%) dan total dosis 2 mencapai 1,86 juta orang (62,2%). Sedangkan, untuk Vaksinasi Gotong Royong di Jakarta jumlahnya 41.676 orang.(OL-11)