Jakarta Catat 2.293 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini

KEPALA Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia memaparkan, berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 17.760 spesimen.

Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 13.142 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 2.293 positif dan 10.849 negatif. Selain itu, dilakukan pula tes Antigen hari ini sebanyak 6.226 orang dites, dengan hasil 216 positif dan 6.010 negatif.

"Target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu (bukan spesimen), artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu. Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 68.778 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 384.327 per sejuta penduduk," kata Dwi dalam keterangan resmi, Jumat (11/5).

Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta naik sejumlah 1.088 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 13.908 (orang yang masih dirawat/ isolasi).

Sedangkan, jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 442.847 kasus. Perlu diketahui, hasil tes antigen positif di Jakarta tidak masuk dalam total kasus positif karena semua dikonfirmasi ulang dengan PCR.

Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 421.396 dengan tingkat kesembuhan 95,2%, dan total 7.543 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,7%, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 2,8%.

Untuk 'positivity rate' atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 14,6%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 10,8%.

Sementara itu, proses vaksinasi juga masih terus berlangsung. Adapun jumlah sasaran vaksinasi tahap 1 dan 2 (tenaga kesehatan, lansia, dan pelayan publik) sebanyak 3.000.689 orang.

Untuk Vaksinasi Program, total dosis 1 saat ini sebanyak 2.790.253 orang (93,0%) dan total dosis 2 kini mencapai 1.858.410 orang (61,9%). Sedangkan, untuk Vaksinasi Gotong Royong, total di Jakarta saat ini sebanyak 37.375 orang.

Lebih lanjut, untuk tenaga kesehatan, vaksinasi dosis 1 telah dilakukan kepada 135.728 orang (120,9%) dan vaksinasi dosis 2 mencakup 120.833 orang (107,6%), dengan target vaksinasi sebanyak 112.301 orang.

Sedangkan, pada kelompok lansia, vaksinasi dosis 1 telah dilakukan kepada 595.046 orang (65,3%) dan vaksinasi dosis 2 mencakup 53.273 orang (58,7%), dengan target vaksinasi sebanyak 911.631 orang. Pada kelompok pelayan publik, vaksinasi dosis 1 telah dilakukan kepada 2.059.479 orang (104,2%) dan vaksinasi dosis 2 mencakup 1.202.304 orang (60,8%), dengan target vaksinasi sebanyak 1.976.757 orang. (OL-4)