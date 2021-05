Hari Buruh, Program Vaksinasi Pekerja Dimulai

WAKIL Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menghadiri kegiatan vaksinasi covid-19 bagi kelompok pekerja dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2021 di Kantor PPKD Jakarta Timur, dilanjutkan acara vaksinasi pekerja di Kantor DPP APINDO DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (1/5). Kegiatan tersebut terselenggara atas kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta.

"Terima kasih dan apresiasi yang tulus kepada KADIN DKI Jakarta atas terlaksananya peringatan Hari Buruh dengan kegiatan yang bernilai positif dan mulia dalam bentuk pemberian sanitary kit kepada pekerja/buruh terdampak covid-19, pelaksanaan vaksinasi covid-19 kepada 200 pekerja/buruh, serta bazar produk UMKM Jakpreneur," ujar Wagub yang akrab disapa Ariza itu dalam sambutannya di Kantor PPKD Jakarta Timur.

Peringatan Hari Buruh setiap 1 Mei merupakan 'hari raya' bagi kaum buruh dan pekerja. Pada perayaan tersebut, sambungnya, para pekerja menunjukkan bentuk rasa solidaritas dengan orasi-orasi aspiratif dan tuntutan dalam rangka perbaikan di masa depan.

"Pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia dan kota Jakarta selama 1 tahun terakhir ini, ditambah peningkatan kasus pada klaster perkantoran, menuntut kita untuk lebih melindungi pekerja/buruh, terutama di sektor pelayanan publik. Sesuai arahan dari Ibu Menteri Ketenagakerjaan, tema May Day Tahun 2021 adalah May Day: Recover Together. Menekankan bahwa May Day merupakan momentum dan waktu yang tepat untuk bersinergi dan bersama-sama memulai kembali, berinovasi kembali untuk membangun Indonesia lebih baik. Salah satunya, merayakan hari buruh dengan berbagai kegiatan positif," paparnya.

Ia melanjutkan, pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang efektif untuk mengatasi pandemi covid-19. Tujuannya, untuk membuat sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena virus tersebut.

"Karena itu, saya berharap, vaksinasi bagi pekerja dalam rangka peringatan Hari Buruh ini berlangsung tertib dan sukses, serta memulihkan kondisi ekonomi nasional dan mengembalikan produktivitas kerja yang aman dan sehat untuk semua," tambahnya.

Ketua KADIN DKI Jakarta Diana Dewi menambahkan, vaksinasi di Kantor PPKD Jakarta Timur diikuti 100 pekerja yang berkontribusi pada perekonomian di Jakarta. Ditambah lagi 100 pekerja yang mengikuti vaksinasi di Kantor DPP APINDO DKI Jakarta.

"Program ini mendapat sambutan baik dari pengusaha dan tenaga kerja. Pengusaha bahkan menanggung biaya pelaksanaan. Jakarta nyaris tidak punya sumber daya alam. Sangat bergantung pada besarnya konsumsi dan aktivitas masyarakat. Kami para pengusaha tetap berkomitmen melaksanakan prokes. Vaksinasi bagi pekerja ini diharapkan memulihkan perekonomian Jakarta," katanya. (OL-6)