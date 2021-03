DKI Uji Coba Fly Over Lenteng Agung Mulai 1 April

DINAS Bina Marga DKI Jakarta akan kembali melakukan uji coba operasional fly over Lenteng Agung. Uji coba operasi ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya dilakukan pada 31 Januari, 1 Februari, dan 2 Februari lalu. Fly over berbentuk tapal kuda itu akan diuji coba operasi mulai 1 April mendatang.

"Uji coba nanti pada 1-6 April. Mulai dibuka pukul 06.00 WIB sampai pukul 22.00WIB," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho saat dihubungi, Selasa (30/3).

Hari menjelaskan pada uji coba tahap kedua ini pihaknya sudah melakukan sejumlah perbaikan yang didapat dari hasil evaluasi uji coba tahap pertama yakni seperti pemberian marka jalan, rambu lalu lintas, beton pembatas jalan, dan lain-lain.

Pada uji coba tahap kedua ini, jalur khusus sepeda juga telah disiapkan. Ia juga memberikan perhatian khusus pada titik belokan fly over tersebut. Fly over Lenteng Agung dan fly over Tanjung Barat memang berbentuk tapal kuda dan fungsinya khusus menjadi tempat putaran balik kendaraan.

"Lumayan banyak seperti penambahan marka jalan, kemudian penambahan lampu flip flop yang dapat berkedip, kemudian penambahan traffic light, kemudian penambahan jalur sepeda, kemudian penambah pengaman fly over supaya aman di tikungan. Secara garis besar itu, sekalian finishing-finishing kurang," jelasnya.

Fly over Lenteng Agung dan Tanjung Barat akan sama-sama dilengkapi dengan JPO yang ramah lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Sementara itu, uji coba tahap 2 baru akan dilakukan pada fly over Lenteng Agung.

"Untuk Tanjung Barat belum selesai semua. JPO kemarin ada masalah pembebasan lahan tapi sekarang sudah selesai tinggal konstruksi. Jadi itu nanti," terangnya.

Hari menegaskan, kemungkinan besar uji coba tahap kedua ini akan menjadi yang terakhir. Apabila hasil evaluasinya baik, tidak lama lagi fly over ini bisa dibuka seterusnya. Fly over Lenteng Agung memiliki panjang 880 meter, di sisi barat 430 meter dan sisi timur 450 meter. Jalan layang ini dibangun dengan APBD DKI pada 2019 lalu dan ditargetkan selesai tahun lalu namun terhambat karena pandemi covid-19. (OL-4)