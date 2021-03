Kualitas Udara Bersih Halau Penyebaran Covid-19

BERDASARKAN laporan IQAir (Air Visual) tentang kualitas udara Jakarta sepanjang 2020, walau ada penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, konsentrasi PM 2.5 dan Nitrogen Dioksida (NO2) Jakarta terus meningkat. Jakarta juga pernah berada di peringkat kelima untuk ibu kota di dunia dengan kualitas udara (PM 2.5) terburuk pada Februari 2020.

Jika kualitas udara tersebut dihirup setiap hari, bahkan saat berada dalam ruangan sekalipun, konsentrat buruk tersebut akan berdampak pada kesehatan. Upaya untuk hidup sehat dan memiliki imun kuat di tengah pandemi seperti saat ini pun tentu harus didukung dengan kualitas udara yang baik.

“Kampanye udara dalam ruang yang baik ini pula yang digaungkan oleh Coway sejak Januari lalu melalui Coway Clean Air Truck. Berkeliling Jabodetabek hingga Mei mendatang, Coway Clean Air Truck ini memperlihatkan proses pemurnian udara berpolusi dalam ruangan dengan Coway Air Purifier. Semua hanya dalam hitungan menit,” jelas President Director Coway International Indonesia, Andy Kim, dalam keterangan resminya, Selasa (23/3).

Menurut Andy, masyarakat yang mulai peduli kualitas udara bersih perlu memiliki perangkat pemurnian udara seperti Coway Air Purifier di rumah. Coway Air Purifier mengoptimalkan sirkulasi udara dengan menyaring debu halus, bau tidak sedap, asap, bakteri, dan virus sehingga yang terhirup adalah udara bersih.

"Kedua tipe Coway Air Purifier juga juga dibekali sistem filtrasi HEPA yang mampu menangkap 0,01 mikrometer partikel super mikro di udara," lanjut Andy.

Andy mengatakan pihaknya telah memiliki beberapa lini produk yang sesuai dengan kebutuhan seperti tipe Storm yang dapat meningkatkan sirkulasi udara di ruangan secara efektif hingga jangkauan 6 meter atau tipe Breeze (AP-1018F) yang dapat digunakan pada ruangan yang tidak terlalu luas.

Nantinya, akan ada New Air Purifier, Triple Power (AP-2318D) yang memiliki kapasitas pemurni udara yang kuat untuk menjangkau ruangan hingga seluas 80 m. Selain itu, juga akan ada New Water Purifier, Neo Plus (CHP-264L) yang bisa memberikan kualitas air murni, aman, dan jernih lewat sistem penyaringan RO (Reverse Osmosis).



Untuk mendapatkan informasi lengkap terkait layanan fogging gratis, produk dan berbagai promosi dari Coway yang produknya sudah tersedia di Jabodetabek, Medan, Bandung, Surabaya, dan nantinya, Semarang, pengguna bisa mengunjungi akun Instagram Coway (@coway_id) atau situs resmi di tautan coway.id. (R-3)