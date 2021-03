Taman Margasatwa Ragunan Buka, Monas Tetap Tutup

TAMAN Margasatwa Ragunan akan mulai dibuka pada Sabtu (13/3) pekan ini. Meskipun sudah mulai membuka diri dari pengunjung, Taman Margasatwa Ragunan akan tetap memberlakukan protokol kesehatan yakni pengunjung yang datang wajib memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Pengelola telah menyediakan tempat cuci tangan di depan pintu masuk. Selain itu, sejumlah ketentuan yang pernah ditetapkan saat objek wisata itu buka pada masa PSBB Transisi masih diterapkan yakni kategori warga anak-anak, ibu hamil, dan lansia masih dilarang berkunjung.

Baca juga: Jasa Raharja Beri Santunan 26 Korban Kecelakaan Bus di Sumedang

“Protokol kesehatan 3M tetap dijalankan. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Untuk anak 0-9 tahun, ibu hamil, lansia di atas 60 tahun belum boleh datang,” kata Kepala Satuan Pelaksana Promosi Taman Margasatwa Ragunan Ketut Widarsana saat dihubungi, Jumat (12/3).

Pengunjung Ragunan juga dibatasi sebanyak 50% dari total kapasitas pengunjung. Untuk batas maksimal jumlah pengunjung per hari ialah 5 ribu orang per hari. Namun, ia memperkirakan jumlah pengunjung Ragunan tidak akan mencapai jumlah tersebut. Rata-rata pengunjung Ragunan di masa PSBB Transisi yang lalu hanya 2 ribu orang per hari.

“Dari data sebelumnya, yang datang mungkin hanya sepertiga dari kuota maksimal 5 ribu orang per hari,” jelas Ketut.

Ia melanjutkan, pembukaan kembali Taman Margasatwa Ragunan dilakukan sesuai Keputusan Gubernur Nomor 213 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM. Ada aturan yang berbeda saat Ragunan dibuka di masa PPKM Mikro saat ini.

Ketut mengungkapkan, Ragunan boleh dikunjungi oleh warga dari luar DKI. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memberikan aturan ketat yakni hanya warga ber-KTP DKI yang boleh mengunjungi Ragunan.

“Sebelumnya Ragunan pernah buka-tutup, buka-tutup. Sekarang protokol kesehatannya agak longgar. Kalau dulu hanya boleh warga DKI Jakarta, sekarang warga KTP non-DKI Jakarta boleh ke Ragunan,” tambah Ketut.

Ia menambahkan, masyarakat bisa datang ke Taman Margasatwa Ragunan mulai pukul 07.30 WIB hingga terakhir loket tutup pukul 14.30 WIB. Dihubungi terpisah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta masih belum memberikan izin pembukaan Monumen Nasional (Monas).

Area Monas telah ditutup sejak awal pandemi covid-19 merebak di Jakarta yakni sejak Maret 2020. Sebelumnya, PA 212 pernah meminta izin secara langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar bisa memberi izin penggunaan area Monas untuk reuni akbar PA 212 yang dilaksanakan setiap 2 Desember, namun hasilnya nihil. Monas tetap ditutup untuk mencegah penularan covid-19.

Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Parekraf DKI Jakarta Bambang Ismadi mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terlebih dulu untuk mempertimbangkan pembukaan Monas.

"Belum buka. Nanti akan ada evaluasinya," jelas Bambang. (Put)