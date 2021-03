Pos Vaksinasi Covid-19 Lansia Drive Thru Dibuka di Cengkareng

PELAKSANAAN vaksinasi covid-19 bagi kelompok penerima prioritas lanjut usia (lansia) dengan metode drive-thru dibuka di lokasi kedua tepatnya di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat.



"Masih sama seperti pos pelayanan vaksinasi covid-19 drive thru di Kemayoran, pos pelayanan drive thru di Cengkareng ini masih dikhususkan bagi masyarakat lanjut usia yang memiliki KTP DKI Jakarta sebagai kelompok prioritas penerima vaksinasi covid-19," kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Kristy Wathini, Kamis (11/3).

Layanan vaksinasi covid-19 drive thru di Cengkareng hadir di West One City dan merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Hermina, Halodoc, serta Manajemen West One City. Vaksinasi <i>drive thru</i> di Cengkareng itu dapat mengakomodir 250 vaksinasi per hari dengan target perluasan hingga 1.000 per hari setelah konstruksi tahap kedua selesai.



Pos pemberian vaksin itu dibuka di kawasan West One City dengan lahan seluas 18 hektar dan terdapat empat pos pemberhentian bagi para penerima vaksin dengan dua jalur mobil dan satu jalur motor. Adapun empat pos itu terdiri atas pos validasi, pengecekan kesehatan, vaksinasi, dan observasi.



Di samping itu untuk mengantisipasi kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), pos vaksinasi di Cengkareng juga dilengkapi dengan unit mini ICU dan mobil ambulans dari RS Hermina Daan Mogot. Rencananya pos vaksinasi di Cengkareng akan dibuka hingga Juni 2021, namun tidak menutup kemungkinan dapat terus berlanjut hingga waktu yang dibutuhkan untuk memfasilitasi masyarakat menerima vaksin covid-19.



Kristy mengatakan pihaknya akan terus melakukan penyesuaian sehingga proses pemberian vaksinasi kepada masyarakat khususnya di DKI Jakarta dapat segera terpenuhi.



"Tentunya kami akan senantiasa meninjau keperluan penerima vaksinasi di masa mendatang sesuai arahan dari Kementerian Kesehatan," ujar Kristy.

Sementara itu, CEO Cofounder Halodoc Jonathan Sudharta mengatakan sangat mengapresiasi seluruh pihak yang terkait atas terwujudnya pembukaan pos vaksinasi drive thru kedua di wilayah DKI Jakarta.



"Semua percepatan yang kami lakukan bersama mitra terkait tentunya merupakan bagian upaya Halodoc dalam berkontribusi dalam menyukseskan program vaksinasi covid-19 di Indonesia," kata Jonathan.



Tercatat di pos layanan vaksinasi pertama di kawasan JIExpo Kemayoran, sebanyak 25.000 masyarakat telah mendaftar untuk vaksin lewat pendaftaran Halodoc dengan metode pemberian vaksin drive-thru di Jakarta Pusat. Sebanyak 4.000 dosis sudah diberikan kepada lansia di pos vaksinasi covid-19 drive thru di Kemayoran. (Ant/OL-3)