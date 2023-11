Biden Apresiasi Meksiko atas Penangkapan Pengedar Fentanil El Nini

PRESIDEN AS Joe Biden mengucapkan terima kasih kepada otoritas Meksiko atas penangkapan seorang terduga pengedar senjata dan fentanil, obat sintetis di balik gelombang kematian di Amerika Serikat. Nestor Isidro Perez Salas, yang dikenal sebagai "El Nini," ditangkap pada Rabu sore di negara bagian Sinoloa di barat laut Meksiko. Penangkapan ini terjadi kurang dari seminggu setelah Biden dan Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador bertemu di San Francisco, berjanji untuk lebih erat berkoordinasi dalam memerangi perdagangan narkoba, terutama fentanyl. "Saya ingin berterima kasih kepada Presiden Lopez Obrador dan Angkatan Darat Meksiko beserta pasukan khusus atas penangkapan efektif El Nini, dan menyampaikan penghargaan kami kepada pria dan perempuan pemberani dari pasukan keamanan Meksiko yang menjalankan operasi sukses ini untuk menangkapnya," kata Biden dalam sebuah pernyataan. Baca juga: Kronologi Gencatan Senjata Israel-Hamas dan Pembebasan Sandera "Selama hampir tiga tahun, El Nini telah menjadi salah satu penjahat paling dicari di Meksiko dan Amerika Serikat, didakwa oleh Amerika Serikat karena perannya dalam kekerasan dan perdagangan fentanyl ilegal ke Amerika Serikat," kata Biden. Pernyataan dari presiden ini, yang dikeluarkan pada hari Thanksgiving, menegaskan status tingkat tinggi Perez Salas serta seberapa pentingnya isu fentanyl bagi Biden menjelang tahun pemilihan. Baca juga: Indonesia dan Amerika Perkuat Kerja Sama Permuseuman Jaksa Agung Merrick Garland mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa Amerika Serikat sedang mencari ekstradisi cepat Perez Salas. Garland menambahkan bahwa ia telah berbicara dengan rekan sejawatnya di Meksiko, Alejandro Gertz Manero, untuk berterima kasih padanya. Pemerintah Amerika Serikat menuduh "El Nini" sebagai rekan dekat putra bos narkoba Joaquin "El Chapo" Guzman, yang sedang menjalani hukuman seumur hidup di Amerika Serikat. Setelah Guzman dihukum seumur hidup di penjara di Amerika Serikat, beberapa putranya, yang dikenal sebagai "Chapitos" atau "The Little Chapos," mewarisi kendali kartel Sinaloa, menurut otoritas Amerika Serikat. Garland mengatakan Amerika Serikat meyakini bahwa Perez Salas adalah salah satu sicario, atau pembunuh bayaran, paling atas untuk kartel tersebut dan mengelola operasi keamanan untuk Chapitos. "Kami menduga bahwa dia dan pasukannya membunuh, menyiksa, dan menculik saingan, saksi, dan orang lain yang menentang Chapitos," kata Garland. Biden mencatat bahwa penangkapan "El Nini" mengikuti penangkapan awal tahun ini Ovidio Guzman Lopez, seorang putra "El Chapo," yang diekstradisi ke Amerika Serikat pada bulan September. "Penangkapan ini adalah bukti komitmen antara Amerika Serikat dan Meksiko untuk menjaga keamanan komunitas kami dari kekerasan, melawan kartel, dan mengakhiri wabah fentanyl ilegal yang menyakitkan begitu banyak keluarga," kata Demokrat berusia 81 tahun itu. Secara nasional, Amerika Serikat melihat rekor sekitar 110.000 kematian akibat overdosis narkoba antara Maret 2022 dan Maret 2023, menurut Centers for Disease Control and Prevention. Fentanyl menyumbang sekitar dua pertiga dari angka tersebut. Pemerintah Amerika Serikat mengatakan bahwa fentanyl sering kali dibuat dari produk yang bersumber dari China, lalu diselundupkan melalui perbatasan dari Meksiko oleh para pengedar narkoba, terutama kartel Sinaloa. (AFP/Z-3)

PRESIDEN AS Joe Biden mengucapkan terima kasih kepada otoritas Meksiko atas penangkapan seorang terduga pengedar senjata dan fentanil, obat sintetis di balik gelombang kematian di Amerika Serikat. Nestor Isidro Perez Salas, yang dikenal sebagai "El Nini," ditangkap pada Rabu sore di negara bagian Sinoloa di barat laut Meksiko.

Penangkapan ini terjadi kurang dari seminggu setelah Biden dan Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador bertemu di San Francisco, berjanji untuk lebih erat berkoordinasi dalam memerangi perdagangan narkoba, terutama fentanyl.

"Saya ingin berterima kasih kepada Presiden Lopez Obrador dan Angkatan Darat Meksiko beserta pasukan khusus atas penangkapan efektif El Nini, dan menyampaikan penghargaan kami kepada pria dan perempuan pemberani dari pasukan keamanan Meksiko yang menjalankan operasi sukses ini untuk menangkapnya," kata Biden dalam sebuah pernyataan.

"Selama hampir tiga tahun, El Nini telah menjadi salah satu penjahat paling dicari di Meksiko dan Amerika Serikat, didakwa oleh Amerika Serikat karena perannya dalam kekerasan dan perdagangan fentanyl ilegal ke Amerika Serikat," kata Biden.

Pernyataan dari presiden ini, yang dikeluarkan pada hari Thanksgiving, menegaskan status tingkat tinggi Perez Salas serta seberapa pentingnya isu fentanyl bagi Biden menjelang tahun pemilihan.

Jaksa Agung Merrick Garland mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa Amerika Serikat sedang mencari ekstradisi cepat Perez Salas.

Garland menambahkan bahwa ia telah berbicara dengan rekan sejawatnya di Meksiko, Alejandro Gertz Manero, untuk berterima kasih padanya.

Pemerintah Amerika Serikat menuduh "El Nini" sebagai rekan dekat putra bos narkoba Joaquin "El Chapo" Guzman, yang sedang menjalani hukuman seumur hidup di Amerika Serikat.

Setelah Guzman dihukum seumur hidup di penjara di Amerika Serikat, beberapa putranya, yang dikenal sebagai "Chapitos" atau "The Little Chapos," mewarisi kendali kartel Sinaloa, menurut otoritas Amerika Serikat.

Garland mengatakan Amerika Serikat meyakini bahwa Perez Salas adalah salah satu sicario, atau pembunuh bayaran, paling atas untuk kartel tersebut dan mengelola operasi keamanan untuk Chapitos.

"Kami menduga bahwa dia dan pasukannya membunuh, menyiksa, dan menculik saingan, saksi, dan orang lain yang menentang Chapitos," kata Garland.

Biden mencatat bahwa penangkapan "El Nini" mengikuti penangkapan awal tahun ini Ovidio Guzman Lopez, seorang putra "El Chapo," yang diekstradisi ke Amerika Serikat pada bulan September.

"Penangkapan ini adalah bukti komitmen antara Amerika Serikat dan Meksiko untuk menjaga keamanan komunitas kami dari kekerasan, melawan kartel, dan mengakhiri wabah fentanyl ilegal yang menyakitkan begitu banyak keluarga," kata Demokrat berusia 81 tahun itu.

Secara nasional, Amerika Serikat melihat rekor sekitar 110.000 kematian akibat overdosis narkoba antara Maret 2022 dan Maret 2023, menurut Centers for Disease Control and Prevention. Fentanyl menyumbang sekitar dua pertiga dari angka tersebut.

Pemerintah Amerika Serikat mengatakan bahwa fentanyl sering kali dibuat dari produk yang bersumber dari China, lalu diselundupkan melalui perbatasan dari Meksiko oleh para pengedar narkoba, terutama kartel Sinaloa. (AFP/Z-3)