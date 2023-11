Siapa Yahudi Haredi Neturei Karta yang Bela Palestina?

SEJUMLAH foto terkait unjuk rasa pro-Palestina di AS sejak pecahnya perang sering kali menampilkan sekelompok pria Yahudi Ortodoks, mengenakan mantel hitam panjang, dan topi bulu Haredim, dengan poster besar di tubuh mereka. Orang-orang Yahudi Haredi jarang terlihat dalam protes apa pun, tetapi kelompok ini muncul dalam protes Israel di Boston, Jersey City, Montreal, Washington DC, Manhattan, dan Brooklyn. Mereka bukan pengunjuk rasa tandingan. Sebaliknya, poster-poster yang mereka buat justru mengecam Israel dengan cara yang paling keras, menyalahkan Israel atas semua kekerasan perang, serta mendukung pemberantasan total negara Yahudi. Sikap ini umumnya hanya diasosiasikan dengan kelompok paling kiri dan hampir tidak pernah dengan kelompok Ortodoks yang bersekutu dengan Israel. "Taurat menuntut seluruh Palestina dikembalikan ke kedaulatan Palestina," demikian bunyi poster tunturan mereka. "Yahudi sejati Taurat menentang agresi di al-Aqsa dan pendudukan seluruh Palestina," kata yang lain sebagaimana dilansir dari forward.com. "Negara Israel tidak mewakili umat Yahudi di dunia!" Baca juga: Komentar Islamofobia, Mantan Pejabat Keamanan Nasional AS Ditangkap Di bagian bawah setiap poster terdapat alamat situs web yang mengarah ke beranda Neturei Karta, sekte pencilan Haredi. Apa itu Neturei Karta? Neturei Karta didirikan oleh Amram Blau di Jerusalem pada akhir 1930-an dan menjadi terkenal karena pendiriannya yang sangat anti-Zionis. Kelompok tersebut memisahkan diri dari kelompok payung Ortodoks, Agudat Israel, ketika kelompok yang sebelumnya anti-Zionis mulai bekerja dengan negara Israel. Meski menentang negara Israel, sebagian besar anggota Neturei Karta tinggal di Jerusalem, meski ada juga komunitas di wilayah metro lain, termasuk Brooklyn. Kelompok ini tidak sendirian dalam sikap anti-Zionismenya. Baca juga: Anak-Anak Israel Nyanyikan Lagu Pemusnahan Semua Orang Gaza Beberapa sekte Haredi, yang paling terkenal ialah Satmar, juga menentang negara sekuler Israel. Kedua kelompok tersebut percaya bahwa orang Yahudi diasingkan dari Israel oleh Tuhan sebagai hukuman atas dosa mereka dan Tuhan akan membangun kembali bangsa tersebut hanya pada era Mesianis. Bagi manusia untuk melakukannya sebelum itu merupakan penghinaan terhadap Tuhan. Para pemimpin dari kedua negara bahkan mengambil sikap ekstrem bahwa Holocaust ialah bentuk pembalasan dari Tuhan. Namun sikap anti-Zionisme Neturei Karta bahkan lebih ekstrem lagi. Karenanya, sebagian besar kelompok Ortodoks, termasuk Satmar, tidak mengakuinya. Meskipun sebagian besar denominasi Haredi menerima negara sekuler Israel, meskipun mereka tidak mendukungnya, Neturei Karta secara aktif berupaya melemahkannya dan menganjurkan pembongkarannya, dan telah bersekutu dengan musuh-musuh Israel, termasuk mereka yang menyuarakan antisemitisme terbuka seperti Iran dan Hizbullah. Taktik kontroversial Neturei Karta memiliki sejarah panjang dalam menghadiri acara-acara anti-Israel dan memberikan dukungan serta publisitas kepada berbagai faksi, termasuk para pemimpin Iran dan Palestina, yang mendukung penghancuran Israel. Mereka secara rutin membakar bendera Israel pada demonstrasi, terutama di Purim, meletakkan karangan bunga di makam pendiri Hizbullah dan menjadi berita utama karena muncul di acara-acara anti-Israel yang terkenal. Salah satu pemimpin kelompok tersebut, Yisroel Dovid Weiss, berfoto pada acara peringatan di 2004 sekitar ranjang kematian Yasser Arafat di Paris. Tampaknya ini bukan sekadar aksi humas. The New York Times melaporkan bahwa Arafat memberikan US$30.000 setiap bulan kepada Moshe Hirsch, kepala Neturei Karta pada saat itu. Hirsch menghadiri pemakaman pemimpin Palestina di Ramallah. Perwakilan Neturei Karta juga bertemu dengan para pemimpin Hizbullah dan, dalam beberapa kesempatan baik di Teheran maupun luar negeri, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, serta menyatakan dukungan mereka terhadap upaya Iran melawan rezim Zionis. Yang paling terkenal, Weiss juga menghadiri konferensi pada 2006 tentang revisionisme Holocaust, yang diselenggarakan oleh Iran. Tokoh supremasi kulit putih David Duke dan para penyangkal Holocaust terkenal lain juga datang. Pada 2014, Shin Bet menangkap anggota Neturei Karta Yitzchak Bergil dan menuduhnya memata-matai Israel untuk Iran setelah, menurut intelijen Israel, Bergil pergi ke kedutaan Iran untuk menyumbangkan jasanya. Pada Januari tahun ini, anggota Neturei Karta bertemu dengan anggota kelompok teroris Jihad Islam Palestina (PIJ) di Jenin, Tepi Barat. Mereka dipuji oleh PIJ karena penolakan mereka untuk mengakui negara Israel dan mengenakan kaffiyeh, simbol pembebasan Palestina, selama kunjungan mereka. Demonstrasi pro-Palestina Neturei Karta telah mengambil bagian dalam demonstrasi pro-Palestina selama beberapa dekade. Kehadiran mereka hampir terjamin dalam setiap demonstrasi menentang Israel dan secara teratur menghadiri demonstrasi kampus dan pengajaran menentang Israel. Dalam beberapa minggu terakhir, kelompok ini secara teratur melakukan demonstrasi bersama para aktivis pro-Palestina, dan sering kali menyampaikan pidato dia ada di acara tersebut. Meskipun mereka kadang-kadang merujuk pada pendirian Neturei Karta bahwa orang-orang Yahudi tidak dapat kembali ke tanah Israel sampai Tuhan menetapkannya, sebagian besar pernyataan mereka terdengar mirip dengan pernyataan yang dibuat oleh kelompok-kelompok Yahudi sayap kiri sekuler yang lebih terlihat seperti IfNotNow dan Jewish Voice for Peace. Pernyataan mereka dalam aksi unjuk rasa sejak 7 Oktober berfokus pada perbedaan antara Yudaisme dan Zionisme. Perbandingan antara penderitaan warga Palestina di Gaza dan penderitaan Yahudi selama Holocaust, mereka merujuk pada berdirinya Israel dengan istilah Arab Nakba yang berarti bencana. "Keluarga kami, komunitas kamilah yang menderita akibat Holocaust, dan kami tidak ingin hal ini terjadi pada siapa pun," kata Rabbi Dovid Feldman baru-baru ini dalam demonstrasi di Montreal. Kekerasan yang dialami oleh warga Palestina dan gagasan bahwa Zionisme adalah penyimpangan dari Yudaisme sejati menjadi pokok pembicaraan Neturei Karta selama beberapa dekade. Namun sejak perang, pidato-pidato tersebut juga sering berfokus pada meningkatnya angka antisemitisme seputar perang. Alasannya, Israel ialah akar dari meningkatnya kekerasan terhadap orang Yahudi. "Negara Israel, dengan pendudukannya, dengan menginjak leher rakyat Palestina, Anda membangun banyak antisemitisme, Anda memperburuk antisemitisme," kata Weiss pada pertemuan di Jersey City. "Mundur dan pikirkan apa yang menyebabkan antisemitisme ini?" Tanggapan terhadap Neturei Karta Mengingat taktik ekstrem Neturei Karta di masa lalu, banyak orang Yahudi, bahkan yang sangat anti-Zionis, khawatir untuk bersekutu dengan kelompok tersebut karena sikap mereka terhadap Holocaust dan hubungan mereka dengan Iran, Hizbullah, dan PIJ. Kelompok Yahudi sering menuduh Neturei Karta menjual sesama Yahudi dengan bersekutu bersama kelompok antisemit serta menggunakan penampilan mereka sebagai mata uang untuk menampilkan diri mereka sebagai juru bicara orang Yahudi. Banyak artikel akademis yang merujuk pada taktik mereka untuk hadir di acara-acara besar yang dihadiri oleh jurnalis dengan mengandalkan pakaian Ortodoks untuk mendapatkan perhatian pada tujuan mereka. Neturei Karta belum menanggapi permintaan komentar mengenai tujuan protes mereka hingga berita ini dipublikasikan. Halaman Liga Antipencemaran Nama Baik di Neturei Karta mencatat bahwa kelompok ini ditolak secara luas oleh semua jenis Yahudi. Namun, pidato rutin mereka di demonstrasi kemungkinan besar meyakinkan orang yang lewat bahwa sikap mereka terhadap Israel tersebar luas di kalangan agama Yahudi. Dan memang benar, kelompok tersebut telah ditampilkan dalam foto-foto aksi protes. Media sosial pro-Palestina, dalam beberapa pekan terakhir, menggunakan foto para pria tersebut untuk mendukung argumen bahwa banyak orang Yahudi yang menentang Israel. Para aktivis mengundang mereka untuk berbicara di kampus-kampus dan demonstrasi. Di sana, Neturei Karta kurang fokus pada pendirian teologis mereka mengenai negara Israel dan menghindari menyebutkan dukungan mereka terhadap Hizbullah atau Iran. Sebaliknya, mereka berkonsentrasi pada pendirian yang biasanya disepakati oleh para aktivis. Di Boston pekan lalu, perwakilan Neturei Karta memimpin massa dengan meneriakkan, "Yudaisme ya, Zionisme tidak. Negara Israel harus pergi." (Z-2)

