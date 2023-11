Komentar Islamofobia, Mantan Pejabat Keamanan Nasional AS Ditangkap

MANTAN pejabat Dewan Keamanan Nasional yang bertugas di pemerintahan Presiden Barack Obama pada Rabu (23/11) ditangkap atas tuduhan kejahatan rasial. Soalnya, dia terekam dalam video saat melecehkan penjual makanan halal di New York City, Amerika Serikat. Tuduhan yang dihadapi Stuart Seldowitz termasuk pelecehan berat dan penguntitan sebagai kejahatan rasial, lapor WABC sebagaimana dilansir dari HuffPost. Penjual tersebut sebelumnya mengajukan laporan ke polisi dengan mengatakan bahwa seorang pria telah mendekatinya beberapa kali dengan menggunakan bahasa Islamofobia yang membuatnya merasa takut, menurut The New York Times. Seldowitz tidak menanggapi pertanyaan wartawan saat dia digiring keluar dari departemen kepolisian dengan tangan diborgol. Beberapa video yang di-posting di media sosial bulan ini menunjukkan Seldowitz beberapa kali melontarkan komentar Islamofobia terhadap pedagang kaki lima berusia 24 tahun tersebut. Baca juga: Dua Orang Tewas dalam Serangan Israel di Suriah Dalam salah satu video, Seldowitz tampak mengancam penjual kelahiran Mesir tersebut dengan mengatakan bahwa Muhabarat, badan intelijen Mesir, akan menghubungi orangtuanya. "Apakah ayahmu menyukai kuku jarinya?" Seldowitz bertanya. "Mereka akan mengeluarkannya satu per satu." Seldowitz kemudian diminta pergi, tetapi menolaknya. "Saya orang Amerika. Ini negara bebas, tidak seperti Mesir," katanya. Baca juga: Anak-Anak Israel Nyanyikan Lagu Pemusnahan Semua Orang Gaza Seldowitz kemudian menghina vendor tersebut karena mengatakan dia tidak bisa berbahasa Inggris. "Itulah sebabnya Anda menjual makanan di gerobak makanan, karena Anda cuek," kata Seldowitz. Dalam pertemuan terpisah yang terekam kamera, Seldowitz terdengar menyebut vendor tersebut sebagai, "Teroris," dan, "Orang jahat." Penjual itu kemudian menjawab, "Anda yang membunuh anak-anak, bukan saya." "Tahukah Anda, jika kami membunuh 4.000 anak-anak Palestina, Anda tahu, itu tidak cukup," jawab Seldowitz. Dalam wawancara telepon dengan The New York Times pada Selasa, Seldowitz mengklaim dia menghubungi vendor tersebut hanya setelah vendor tersebut mendukung kelompok militan Hamas. "Pada saat itu, saya menjadi agak kesal dan saya telah mengatakan banyak hal kepadanya, yang jika dipikir-pikir, saya mungkin menyesal, bahwa saya benar-benar menyesal," katanya kepada media tersebut. Gotham Government Relations, mantan perusahaan Seldowitz, mengumumkan telah memutuskan hubungan dengannya dan mencatat bahwa Seldowitz sudah bertahun-tahun tidak bekerja dengan mereka. "Video tindakannya keji, rasis, dan merendahkan martabat standar yang kami praktikkan di perusahaan kami," demikian bunyi catatan yang di-posting di beranda perusahaan pelobi tersebut. Profil Seldowitz yang sekarang dihapus di situs web perusahaan menyatakan bahwa ia menjabat sebagai Penjabat Direktur Direktorat Dewan Keamanan Nasional Asia Selatan pada awal 2000-an. Profil LinkedIn milik Seldowitz, yang juga tampaknya telah dihapus, mengatakan bahwa dia dipekerjakan dalam peran tersebut dari Februari 2009 hingga Januari 2011, menurut CNN. Seldowitz mengatakan kepada Times bahwa dia sebelumnya bekerja di pemerintahan Demokrat dan Republik, termasuk memegang posisi di Kantor Urusan Israel dan Palestina di Departemen Luar Negeri. Penangkapan Seldowitz terjadi ketika ketegangan meningkat di tengah perang Israel-Hamas menyusul serangan 7 Oktober yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dilancarkan kelompok militan tersebut ke Israel selatan. Serangan terhadap warga Yahudi dan Muslim di New York telah meningkat sejak konflik Timur Tengah pecah, menurut Times. (Z-2)

MANTAN pejabat Dewan Keamanan Nasional yang bertugas di pemerintahan Presiden Barack Obama pada Rabu (23/11) ditangkap atas tuduhan kejahatan rasial. Soalnya, dia terekam dalam video saat melecehkan penjual makanan halal di New York City, Amerika Serikat.

Tuduhan yang dihadapi Stuart Seldowitz termasuk pelecehan berat dan penguntitan sebagai kejahatan rasial, lapor WABC sebagaimana dilansir dari HuffPost. Penjual tersebut sebelumnya mengajukan laporan ke polisi dengan mengatakan bahwa seorang pria telah mendekatinya beberapa kali dengan menggunakan bahasa Islamofobia yang membuatnya merasa takut, menurut The New York Times.

Seldowitz tidak menanggapi pertanyaan wartawan saat dia digiring keluar dari departemen kepolisian dengan tangan diborgol. Beberapa video yang di-posting di media sosial bulan ini menunjukkan Seldowitz beberapa kali melontarkan komentar Islamofobia terhadap pedagang kaki lima berusia 24 tahun tersebut.

Dalam salah satu video, Seldowitz tampak mengancam penjual kelahiran Mesir tersebut dengan mengatakan bahwa Muhabarat, badan intelijen Mesir, akan menghubungi orangtuanya. "Apakah ayahmu menyukai kuku jarinya?" Seldowitz bertanya. "Mereka akan mengeluarkannya satu per satu."

Seldowitz kemudian diminta pergi, tetapi menolaknya. "Saya orang Amerika. Ini negara bebas, tidak seperti Mesir," katanya.

Seldowitz kemudian menghina vendor tersebut karena mengatakan dia tidak bisa berbahasa Inggris. "Itulah sebabnya Anda menjual makanan di gerobak makanan, karena Anda cuek," kata Seldowitz.

Dalam pertemuan terpisah yang terekam kamera, Seldowitz terdengar menyebut vendor tersebut sebagai, "Teroris," dan, "Orang jahat."

Penjual itu kemudian menjawab, "Anda yang membunuh anak-anak, bukan saya."

"Tahukah Anda, jika kami membunuh 4.000 anak-anak Palestina, Anda tahu, itu tidak cukup," jawab Seldowitz.

Dalam wawancara telepon dengan The New York Times pada Selasa, Seldowitz mengklaim dia menghubungi vendor tersebut hanya setelah vendor tersebut mendukung kelompok militan Hamas. "Pada saat itu, saya menjadi agak kesal dan saya telah mengatakan banyak hal kepadanya, yang jika dipikir-pikir, saya mungkin menyesal, bahwa saya benar-benar menyesal," katanya kepada media tersebut.

Gotham Government Relations, mantan perusahaan Seldowitz, mengumumkan telah memutuskan hubungan dengannya dan mencatat bahwa Seldowitz sudah bertahun-tahun tidak bekerja dengan mereka. "Video tindakannya keji, rasis, dan merendahkan martabat standar yang kami praktikkan di perusahaan kami," demikian bunyi catatan yang di-posting di beranda perusahaan pelobi tersebut.

Profil Seldowitz yang sekarang dihapus di situs web perusahaan menyatakan bahwa ia menjabat sebagai Penjabat Direktur Direktorat Dewan Keamanan Nasional Asia Selatan pada awal 2000-an. Profil LinkedIn milik Seldowitz, yang juga tampaknya telah dihapus, mengatakan bahwa dia dipekerjakan dalam peran tersebut dari Februari 2009 hingga Januari 2011, menurut CNN.

Seldowitz mengatakan kepada Times bahwa dia sebelumnya bekerja di pemerintahan Demokrat dan Republik, termasuk memegang posisi di Kantor Urusan Israel dan Palestina di Departemen Luar Negeri.

Penangkapan Seldowitz terjadi ketika ketegangan meningkat di tengah perang Israel-Hamas menyusul serangan 7 Oktober yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dilancarkan kelompok militan tersebut ke Israel selatan. Serangan terhadap warga Yahudi dan Muslim di New York telah meningkat sejak konflik Timur Tengah pecah, menurut Times. (Z-2)