8 Jurnalis BBC Akui Medianya Bias dan Tak Adil dalam Beritakan Soal Gaza

BBC dituduh oleh para jurnalisnya sendiri telah gagal menceritakan kisah konflik Israel-Hamas yang meluluhlantakkan Gaza secara akurat. Para jurnalis BBC menilai medianya menerapkan standar ganda dengan lebih memanusiakan warga Israel dibandingkan dengan rakyat Palestina. Emosi para jurnalis BBC itu diluapkan melalui surat sepanjang 2.300 kata yang ditulis kepada Al Jazeera oleh delapan jurnalis BBC. Kantor berita yang berbasis di London, Inggris itu juga dinilai bersalah karena menerapkan standar ganda dalam cara memandang warga sipil dibandingkan dengan perang Rusia di Ukraina. Khawatir akan disanksi, para jurnalis BBC itu meminta meminta tidak disebutkan namanya. Kelompok tersebut tidak berencana mengirimkan surat tersebut kepada para eksekutif BBC, karena mereka yakin bahwa langkah tersebut tidak akan menghasilkan perbaikan. Mereka mengirimkan surat kepada Al Jazeera ketika bencana kemanusiaan di Gaza meningkat. Pada saat artikel ini ditulis, lebih dari 14.500 warga Palestina dilaporkan tewas akibat pemboman Israel, termasuk sedikitnya 6.000 anak-anak. "BBC gagal menceritakan kisah ini secara akurat karena kelalaian dan kurangnya keterlibatan kritis terhadap klaim Israel – dan oleh karena itu BBC gagal membantu masyarakat terlibat dan memahami pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Gaza," tulis surat itu. "Ribuan warga Palestina telah terbunuh sejak 7 Oktober. Kapan angka tersebut akan cukup tinggi untuk mengubah sikap editorial kami?," tambah mereka. Israel menyatakan perang terhadap Hamas setelah kelompok Palestina, yang menguasai daerah kantong padat penduduk, menyerang Israel selatan pada 7 Oktober, menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan menyandera lebih dari 200 orang. Kelompok hak asasi manusia dan ratusan ribu pengunjuk rasa di seluruh dunia yang marah dengan melonjaknya jumlah korban tewas warga Palestina di Gaza, telah menyerukan gencatan senjata. Perang ini juga telah memecah ruang redaksi secara global, dengan perbedaan pendapat mengenai bagaimana masing-masing pihak digambarkan, tingkat empati yang ditunjukkan kepada korban Israel dan Palestina, dan penggunaan diksi. Para jurnalis mengatakan bahwa di seluruh platform British Broadcasting Corporation (BBC), istilah-istilah seperti pembantaian dan kekejaman hanya diperuntukkan bagi Hamas. Itu karena menganggap kelompok tersebut sebagai satu-satunya penghasut dan pelaku kekerasan di wilayah tersebut. "Diksi ini jelas tidak akurat tetapi sejalan dengan liputan BBC secara keseluruhan. Kami meminta BBC untuk lebih merenungkan dan tunduk pada temuan-temuan berbasis bukti dari organisasi kemanusiaan resmi dan tidak memihak," papar mereka. Para jurnalis tersebut mengimbau perusahaan tersebut untuk memastikan perlakuan yang sama terhadap semua warga sipil adalah inti dari liputan. Karena, BBC secara hati-hati menggambarkan penderitaan Israel. Misalnya dengan memberi tahu penonton nama-nama korban, meliput pemakaman individu, dan mewawancarai keluarga yang terkena dampak. Perlakuan yang sangat berbeda dibandingkan dengan pada korban di Gaza. "Sebagai perbandingan, cakupan yang memanusiakan warga sipil Palestina masih kurang. Adalah alasan yang buruk untuk mengatakan bahwa BBC tidak dapat meliput berita di Gaza dengan lebih baik karena kesulitan mendapatkan akses ke Jalur [Gaza]. Hal ini dapat dicapai, misalnya, dengan menceritakan dan mengikuti cerita individu selama berminggu-minggu. Upaya kecil juga dilakukan untuk sepenuhnya memanfaatkan banyaknya konten media sosial dari jurnalis pemberani di Gaza dan Tepi Barat," papar mereka. Meskipun dalam beberapa minggu terakhir BBC telah melakukan lebih banyak upaya untuk memanusiakan warga sipil Palestina, bagi banyak orang, hal ini terasa terlalu terlambat. Al Jazeera mewawancarai dua dari delapan jurnalis BBC tersebut yang menyatakan kantor berita ini tidak mewakili mereka. Tampaknya beberapa anggota staf dan reporter senior BBC juga tidak terlalu berempati terhadap orang Palestina. "Itu tidak seperti yang mereka lakukan, misalnya, terhadap warga sipil Ukraina," kata jurnalis BBC. Jurnalis kedua mengatakan mereka merasa muak dengan hilangnya nyawa warga sipil yang tidak masuk akal. “(Mereka) tidak diminta untuk mengutuk tindakan pemerintah Israel, betapapun tingginya angka kematian warga sipil di Gaza.” Bias Media Barat dalam Beritakan Gaza Sejak konflik terbaru di Timur Tengah dimulai, BBC dilanda kontroversi dan klaim bias. Bulan lalu, Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps mengatakan bahwa deskripsi stasiun televisi tersebut mengenai pejuang Hamas sebagai militan bukan teroris. Hamas ditetapkan sebagai kelompok teror oleh Inggris, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pekan lalu, BBC menampilkan tentara Israel untuk ditampilkan di sekitar Rumah Sakit al-Shifa di Gaza, setelah Israel mengambil kendali atas lokasi tersebut. Israel menuduh Hamas beroperasi dari rumah sakit klaim yang dipertanyakan oleh banyak pengamat, termasuk BBC. Stephen Grey, seorang reporter Reuters, mengatakan pada X tentang perjalanan yang difasilitasi oleh Israel, “Media harus berpikir dengan sangat hati-hati untuk mengambil bagian dalam keterlibatan sepihak dengan pihak mana pun. Laporan BBC hari ini mengenai rumah sakit al Shifa, di mana mereka tidak dapat berbicara dengan dokter atau pasien, membuat saya merasa sangat tidak nyaman.” Pada tanggal 24 Oktober, koresponden BBC yang berbasis di Beirut, Rami Ruhayem, menulis surat kepada Tim Davie, direktur jenderal BBC, menyatakan bahwa ada indikasi bahwa BBC setidaknya secara implisit memperlakukan kehidupan orang Israel lebih berharga daripada kehidupan orang Palestina, dan memperkuat propaganda perang Israel. Pada tanggal 25 Oktober, surat kabar The Times, mengutip sumber BBC, melaporkan bahwa para staf menangis di toilet atas penderitaan yang disebabkan oleh liputan yang mereka duga terlalu lunak terhadap Israel. Perang ini juga telah menyebabkan perpecahan sengit di ruang redaksi lainnya. Seorang reporter The Guardian yang tidak disebutkan namanya, yang keluarganya tinggal di Israel selatan, menulis di Jewish News bahwa mereka merasa kecewa dengan liputan surat kabar tersebut dan lingkungan kerja setelah serangan Hamas. “Saya pikir Israel harus membela diri. Namun ketika saya mengatakan ini, orang-orang akan mengatakan kepada saya bahwa saya membenarkan pembunuhan terhadap anak-anak. Mereka akan mengatakan kepada saya bahwa ini adalah genosida,” tulis mereka. Anne Boyer, editor puisi untuk The New York Times, mengundurkan diri minggu lalu, dengan alasan sikap editorial surat kabar tersebut memihak Israel. Kemudian Jazmine Hughes, penulis The New York Times, mengundurkan diri setelah menandatangani pernyataan solidaritas yang menggambarkan rakyat Gaza sebagai korban perang genosida. Jurnalis dan ilustrator Mona Chalabi, yang bekerja untuk The Guardian AS dan pekerja lepas untuk The New York Times, memposting di Instagram pada 18 Oktober bahwa The New York Times secara konsisten lebih sering menyebutkan kematian orang Israel daripada kematian orang Palestina. Terlebih lagi, liputan mereka mengenai kematian orang Israel meningkat seiring dengan semakin banyaknya warga Palestina yang meninggal. Sementara itu, di Los Angeles Times, staf yang menandatangani surat protes sebagai solidaritas dengan jurnalis Gaza telah dilarang meliput perang selama tiga bulan. Menurut aturan BBC mengenai ketidakberpihakan, staf editorial tidak boleh berpartisipasi dalam demonstrasi publik atau pertemuan mengenai isu-isu kontroversial. (Al Jazeera/Z-9)

(Al Jazeera/Z-9)