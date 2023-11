Ketua BPK RI Pimpin Panel Eksternal Auditor Temui Sekjen PBB

SEBAGAI Ketua Panel Eksternal Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ketua BPK RI Isma Yatun bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guteres di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat. Ketua BPK RI didampingi 11 anggota Panel dari 11 negara yakni Kanada, Chile, Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Italia, Filipina, Rusia, Swiss, dan Inggris. Kepada Sekjen PBB, Isma Yatun menekankan pentingnya pengelolaan risiko yang efektif karena situasi konflik, pascapandemi Covid-19 dan tekanan inflasi dan mata rantai global. Hal ini mengakibatkan adanya tantangan pendanaan termasuk masalah likuiditas. "Untuk itu, Panel mengharapkan adanya strategi pendanaan yang terstruktur dengan baik. Panel juga membahas pengelolaan pendanaan perubahan iklim dan transformasi digital di PBB," ujar Ketua BPK RI dalam keterangannya, Senin (21/11). Sementara itu, Guteres menghargai peran Auditor dalam mengawal pengelolaan keuangan dan kinerja PBB. Sekjen PBB itu menjelaskan bahwa permasalahan pendanaan dan likuiditasnya adalah masalah yang penting dan kompleks. Baca juga: RI Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp22 Miliar untuk Korban Gempa Afghanistan "PBB akan selalu berupaya memperbaiki kinerja dengan terus mengembangkan berbagai skenario untuk memastikan keberlanjutan pendanaan ke depannya," kata Guteres. BPK RI menjadi anggota Panel Eksternal Auditor PBB sejak 2016. BPK menjadi Wakil Ketua UN Panel pada 2022, dan menjadi Ketua UN Panel pada 2023. Panel Eksternal Auditor PBB merupakan forum untuk pertukaran informasi dan metodologi untuk mengembangkan dan meningkatkan nilai dan kualitas proses jaminan pemeriksaan eksternal pada organisasi-ogranisasi PBB. Panel beranggotakan pimpinan dari 12 Supreme Audit Institutions (SAIs) yang ditunjuk maupun dipilih untuk melaksanakan audit eksternal pada PBB, Badan Khusus PBB, dan Badan Atom Dunia (IAEA) UN Secretariat, Funds and Programmes and Specialized Agencies, dan International Atomic Energy Agency. (RO/I-1)

SEBAGAI Ketua Panel Eksternal Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ketua BPK RI Isma Yatun bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guteres di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat. Ketua BPK RI didampingi 11 anggota Panel dari 11 negara yakni Kanada, Chile, Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Italia, Filipina, Rusia, Swiss, dan Inggris.

Kepada Sekjen PBB, Isma Yatun menekankan pentingnya pengelolaan risiko yang efektif karena situasi konflik, pascapandemi Covid-19 dan tekanan inflasi dan mata rantai global. Hal ini mengakibatkan adanya tantangan pendanaan termasuk masalah likuiditas.

"Untuk itu, Panel mengharapkan adanya strategi pendanaan yang terstruktur dengan baik. Panel juga membahas pengelolaan pendanaan perubahan iklim dan transformasi digital di PBB," ujar Ketua BPK RI dalam keterangannya, Senin (21/11).

Sementara itu, Guteres menghargai peran Auditor dalam mengawal pengelolaan keuangan dan kinerja PBB. Sekjen PBB itu menjelaskan bahwa permasalahan pendanaan dan likuiditasnya adalah masalah yang penting dan kompleks.



"PBB akan selalu berupaya memperbaiki kinerja dengan terus mengembangkan berbagai skenario untuk memastikan keberlanjutan pendanaan ke depannya," kata Guteres.

BPK RI menjadi anggota Panel Eksternal Auditor PBB sejak 2016. BPK menjadi Wakil Ketua UN Panel pada 2022, dan menjadi Ketua UN Panel pada 2023. Panel Eksternal Auditor PBB merupakan forum untuk pertukaran informasi dan metodologi untuk mengembangkan dan meningkatkan nilai dan kualitas proses jaminan pemeriksaan eksternal pada organisasi-ogranisasi PBB.

Panel beranggotakan pimpinan dari 12 Supreme Audit Institutions (SAIs) yang ditunjuk maupun dipilih untuk melaksanakan audit eksternal pada PBB, Badan Khusus PBB, dan Badan Atom Dunia (IAEA) UN Secretariat, Funds and Programmes and Specialized Agencies, dan International Atomic Energy Agency. (RO/I-1)