Penganut Kanan Rayakan Kemenangan Milei

SEJUMLAH tokoh sayap kanan global sangat gembira atas kemenangan Javier Milei dalam pemilihan presiden di Argentina. Milei akan menjadikan Buenos Aires markas kelompok sayap kanan radikal yang populis. Dua wakil dari kelompok ini, Donald Trump dan Jair Bolsonaro mengaku senang setelah Milei mengalahkan saingannya, menteri keuangan Peronis Sergio Massa, dengan selisih hampir 3 juta suara dalam pemilihan presiden pada Minggu (19/11). Mantan presiden Amerika Serikat (AS) itu memperkirakan Milei akan benar-benar membuat Argentina hebat lagi. Sementara mantan presiden Brasil itu juga memuji kemenangan tersebut karena kejujuran, kemajuan, dan kebebasan. Kelompok Bolsonarista dan Mileista memperkirakan kemenangan Milei akan menjadi yang pertama dari tiga penaklukan sayap kanan yang akan membuat Trump dan Bolsonaro merebut kembali kekuasaan pada 2024 dan 2026 di AS dan Brasil. Baca juga: Tugas Berat dan Dilema Milei Dalam wawancara pertamanya pascakemenangan pada Senin (20/11), Milei mengumumkan akan melakukan perjalanan ke AS dan Israel. Dia telah berjanji untuk memindahkan kedutaan Argentina dari Tel Aviv ke Yerusalem sebelum dilantik pada 10 Desember, bersama dengan wakilnya yang ultra-konservatif, Victoria Villarruel. Bolsonaro mengumumkan dia akan menghadiri pelantikan Milei di Buenos Aires dan memposting rekaman video call persahabatan dengan presiden terpilih Argentina. “Saya sangat senang. Anda mempunyai pekerjaan besar di depan Anda dan ini adalah pekerjaan yang melampaui Argentina,” tambah mantan pemimpin Brasil itu. Baca juga: Janji Dolarisasi Bawa Milei Menangkan Pilpres Argentina Berbeda dengan Bolsonaro, Milei adalah pendatang baru di dunia politik. Lahir di Buenos Aires pada 1970, ia bermain musik yang mengikuti Rolling Stones dan mendapatkan ketenaran sebagai pakar ekonomi yang bermulut kotor di televisi Argentina sebelum terpilih menjadi anggota kongres pada 2021 untuk partai libertariannya Libertad Avanza. Kepribadian Milei yang lincah, ledakan sumpah serapah di layar, dan tatanan rambut gaya Britpop telah mengokohkan reputasinya sebagai El Loco atau Si Gila. Dari Bogotá dan Santiago hingga Lisbon dan Madrid, tokoh-tokoh ultra-konservatif lainnya menyuarakan kegembiraan atas kemenangan telak Milei atas Massa yang berhaluan tengah, dengan selisih 14,47 juta berbanding 11,51 juta suara. André Ventura, pemimpin Chega sayap kanan Portugal turut merayakan perjuangan Milei. Matteo Salvini yang merupakan pemimpin Liga sayap kanan Italia, mengirimkan ucapan selamat kepada Milei. Kemudian Santiago Abascal, pemimpin partai sayap kanan Spanyol Vox, mengatakan Milei telah membuka jalan masa depan dan harapan bagi masyarakat Argentina dan seluruh Amerika Latin. Presiden Hongaria Katalin Novak mengucapkan selamat kepada Milei atas kemenangannya. Di AS, politisi ultra-konservatif Chili José Antonio Kast mengucapkan selamat kepada Milei atas kemenangan gemilangnya. “Rekonstruksi Argentina dimulai sekarang," katanya. Senator Kolombia María Fernanda Cabal menyebut kemenangan Milei sebagai kemenangan kewarasan, akal sehat dan harapan kelahiran kembali Argentina. “Sekali lagi kelompok sayap kiri Amerika Latin yang melemahkan telah dikalahkan,” jelasnya. Sergio Moro, senator Brasil yang merupakan menteri kehakiman pada masa Jair Bolsonaro, menyatakan Argentina telah memenangkan dua Piala Dunia berturut-turut, salah satunya dialamatkan atas kemenangan Milei. Ariel Goldstein, seorang akademisi Argentina yang mempelajari sayap kanan populis di Amerika Latin, mengatakan ia memperkirakan Buenos Aires akan menjadi tempat pertemuan bagi anggota sayap kanan global dan menjadi tuan rumah Forum Madrid, pertemuan puncak anti-komunis sayap kanan yang didirikan pada 2020 oleh lembaga pemikir yang terhubung dengan Vox. Milei mengalahkan saingannya di 21 dari 23 provinsi di Argentina dan nyaris menang di Buenos Aires, Massa memperoleh 50,89% suara dibandingkan Milei yang memperoleh 49,1%. Di Córdoba, tempat Milei mengadakan kampanye terakhirnya, pemimpin libertarian berambut aneh ini mengalahkan saingannya dengan selisih 74,28% berbanding 25,71%. Di Mendoza hasilnya 71,42% menjadi 28,57%. Pergeseran Konservatif Politik Argentina Namun terlepas dari euforia sayap kanan, para ahli memperingatkan agar tidak memandang terpilihnya Milei sebagai tanda pergeseran konservatif besar dalam politik Argentina. Yanina Welp, seorang ilmuwan politik Argentina dari Pusat Demokrasi Albert Hirschman, mengatakan isu perang budaya dan politik identitas mungkin telah mempengaruhi beberapa warga negara, namun sebagian besar pemilih ingin menghukum Partai Peronis. Itu karena telah menyebabkan Argentina mengalami salah satu krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade. “Massa adalah menteri perekonomian, dan negara ini mengalami inflasi hampir 150% dan hampir separuh negara ini hidup dalam kemiskinan. Jadi cukup mudah untuk memahami penolakan terhadap status quo,” kata Welp. Shila Vilker, kepala perusahaan konsultan Trespuntozero , tidak yakin apakah pemilu tersebut dimenangkan oleh Milei atau kalah oleh Massa karena, sebagai menteri keuangan, begitu banyak pemilih yang menyalahkan pemerintahnya atas kesengsaraan ekonomi mereka. Yang pasti, menurut Vilker, adalah “kampanye penghasut rasa takut” Massa – yang dirancang untuk menjauhkan pemilih dari Milei dengan menggambarkannya sebagai orang otoriter yang tidak stabil secara emosional – telah gagal. “Masyarakat memilih perubahan,” kata Vilker. “Gagasan perubahan lebih unggul daripada kesinambungan, mengatasi segala jenis ketakutan, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui.” Hasrat yang membara untuk melakukan perubahan terlihat jelas di Obelisk yang ikonis di Buenos Aires pada Minggu malam, ketika ribuan pemilih di Milei berkumpul untuk merayakan babak baru yang sangat tidak terduga dalam sejarah negara mereka. “Saya rasa masyarakat lega karena perubahan akhirnya terjadi. Pilihan lainnya tidak bagus, kita perlu perubahan dengan cepat,” kata Justine Navarra Beber, 19 tahun, yang menghadiri rapat umum politik pertamanya. Roman Neveira, seorang programmer berusia 23 tahun mengibarkan bendera besar Argentina berwarna biru-putih ketika para pengemudi melaju melewatinya sambil meneriakkan slogan Milei “viva la libertad, carajo atau hidup, kebebasan, sialan. “Saya sangat senang dan lega. Segalanya telah mengalami kemunduran di Argentina sejak lama. Fakta bahwa seseorang yang berbeda seperti Milei, yang tidak berbicara seperti politisi dan memiliki ide-ide hebat, berani melakukan sesuatu memberikan saya harapan,” kata Neveira. Orang lain yang bersuka ria, Marcelo Álvarez, menyebut terpilihnya Milei sebagai penolakan yang pantas terhadap politisi yang mementingkan diri sendiri yang ia salahkan karena telah menghancurkan jutaan nyawa. “Mereka tidak meninggalkan apa pun kepada orang-orang dan sekarang kami menang,” pemilik usaha kecil berusia 60 tahun itu berseri-seri. Meski begitu, Álvarez tidak yakin apa yang akan terjadi di masa depan di bawah kepemimpinan Milei, seorang pendatang baru dalam politik yang terkenal tidak menentu. Rencana Milei mencakup penghapusan bank sentral, dolarisasi perekonomian dan langkah-langkah penghematan besar-besaran yang dikhawatirkan oleh banyak ekonom akan semakin memperburuk krisis Argentina. “Segala sesuatunya akan segera menjadi lebih baik atau akan menjadi kacau balau. Saya harap kami tidak salah dan kembali ke sini untuk melakukan protes dalam dua tahun," pungkasnya. (The Guardian/Z-3)

SEJUMLAH tokoh sayap kanan global sangat gembira atas kemenangan Javier Milei dalam pemilihan presiden di Argentina. Milei akan menjadikan Buenos Aires markas kelompok sayap kanan radikal yang populis.

Dua wakil dari kelompok ini, Donald Trump dan Jair Bolsonaro mengaku senang setelah Milei mengalahkan saingannya, menteri keuangan Peronis Sergio Massa, dengan selisih hampir 3 juta suara dalam pemilihan presiden pada Minggu (19/11). Mantan presiden Amerika Serikat (AS) itu memperkirakan Milei akan benar-benar membuat Argentina hebat lagi.

Sementara mantan presiden Brasil itu juga memuji kemenangan tersebut karena kejujuran, kemajuan, dan kebebasan. Kelompok Bolsonarista dan Mileista memperkirakan kemenangan Milei akan menjadi yang pertama dari tiga penaklukan sayap kanan yang akan membuat Trump dan Bolsonaro merebut kembali kekuasaan pada 2024 dan 2026 di AS dan Brasil.

Baca juga: Tugas Berat dan Dilema Milei

Dalam wawancara pertamanya pascakemenangan pada Senin (20/11), Milei mengumumkan akan melakukan perjalanan ke AS dan Israel. Dia telah berjanji untuk memindahkan kedutaan Argentina dari Tel Aviv ke Yerusalem sebelum dilantik pada 10 Desember, bersama dengan wakilnya yang ultra-konservatif, Victoria Villarruel.

Bolsonaro mengumumkan dia akan menghadiri pelantikan Milei di Buenos Aires dan memposting rekaman video call persahabatan dengan presiden terpilih Argentina. “Saya sangat senang. Anda mempunyai pekerjaan besar di depan Anda dan ini adalah pekerjaan yang melampaui Argentina,” tambah mantan pemimpin Brasil itu.

Baca juga: Janji Dolarisasi Bawa Milei Menangkan Pilpres Argentina

Berbeda dengan Bolsonaro, Milei adalah pendatang baru di dunia politik. Lahir di Buenos Aires pada 1970, ia bermain musik yang mengikuti Rolling Stones dan mendapatkan ketenaran sebagai pakar ekonomi yang bermulut kotor di televisi Argentina sebelum terpilih menjadi anggota kongres pada 2021 untuk partai libertariannya Libertad Avanza.

Kepribadian Milei yang lincah, ledakan sumpah serapah di layar, dan tatanan rambut gaya Britpop telah mengokohkan reputasinya sebagai El Loco atau Si Gila.

Dari Bogotá dan Santiago hingga Lisbon dan Madrid, tokoh-tokoh ultra-konservatif lainnya menyuarakan kegembiraan atas kemenangan telak Milei atas Massa yang berhaluan tengah, dengan selisih 14,47 juta berbanding 11,51 juta suara.

André Ventura, pemimpin Chega sayap kanan Portugal turut merayakan perjuangan Milei. Matteo Salvini yang merupakan pemimpin Liga sayap kanan Italia, mengirimkan ucapan selamat kepada Milei.

Kemudian Santiago Abascal, pemimpin partai sayap kanan Spanyol Vox, mengatakan Milei telah membuka jalan masa depan dan harapan bagi masyarakat Argentina dan seluruh Amerika Latin.

Presiden Hongaria Katalin Novak mengucapkan selamat kepada Milei atas kemenangannya. Di AS, politisi ultra-konservatif Chili José Antonio Kast mengucapkan selamat kepada Milei atas kemenangan gemilangnya. “Rekonstruksi Argentina dimulai sekarang," katanya.

Senator Kolombia María Fernanda Cabal menyebut kemenangan Milei sebagai kemenangan kewarasan, akal sehat dan harapan kelahiran kembali Argentina. “Sekali lagi kelompok sayap kiri Amerika Latin yang melemahkan telah dikalahkan,” jelasnya.

Sergio Moro, senator Brasil yang merupakan menteri kehakiman pada masa Jair Bolsonaro, menyatakan Argentina telah memenangkan dua Piala Dunia berturut-turut, salah satunya dialamatkan atas kemenangan Milei.

Ariel Goldstein, seorang akademisi Argentina yang mempelajari sayap kanan populis di Amerika Latin, mengatakan ia memperkirakan Buenos Aires akan menjadi tempat pertemuan bagi anggota sayap kanan global dan menjadi tuan rumah Forum Madrid, pertemuan puncak anti-komunis sayap kanan yang didirikan pada 2020 oleh lembaga pemikir yang terhubung dengan Vox.

Milei mengalahkan saingannya di 21 dari 23 provinsi di Argentina dan nyaris menang di Buenos Aires, Massa memperoleh 50,89% suara dibandingkan Milei yang memperoleh 49,1%.

Di Córdoba, tempat Milei mengadakan kampanye terakhirnya, pemimpin libertarian berambut aneh ini mengalahkan saingannya dengan selisih 74,28% berbanding 25,71%. Di Mendoza hasilnya 71,42% menjadi 28,57%.

Pergeseran Konservatif Politik Argentina

Namun terlepas dari euforia sayap kanan, para ahli memperingatkan agar tidak memandang terpilihnya Milei sebagai tanda pergeseran konservatif besar dalam politik Argentina.

Yanina Welp, seorang ilmuwan politik Argentina dari Pusat Demokrasi Albert Hirschman, mengatakan isu perang budaya dan politik identitas mungkin telah mempengaruhi beberapa warga negara, namun sebagian besar pemilih ingin menghukum Partai Peronis. Itu karena telah menyebabkan Argentina mengalami salah satu krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade.

“Massa adalah menteri perekonomian, dan negara ini mengalami inflasi hampir 150% dan hampir separuh negara ini hidup dalam kemiskinan. Jadi cukup mudah untuk memahami penolakan terhadap status quo,” kata Welp.

Shila Vilker, kepala perusahaan konsultan Trespuntozero , tidak yakin apakah pemilu tersebut dimenangkan oleh Milei atau kalah oleh Massa karena, sebagai menteri keuangan, begitu banyak pemilih yang menyalahkan pemerintahnya atas kesengsaraan ekonomi mereka. Yang pasti, menurut Vilker, adalah “kampanye penghasut rasa takut” Massa – yang dirancang untuk menjauhkan pemilih dari Milei dengan menggambarkannya sebagai orang otoriter yang tidak stabil secara emosional – telah gagal.

“Masyarakat memilih perubahan,” kata Vilker. “Gagasan perubahan lebih unggul daripada kesinambungan, mengatasi segala jenis ketakutan, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui.”

Hasrat yang membara untuk melakukan perubahan terlihat jelas di Obelisk yang ikonis di Buenos Aires pada Minggu malam, ketika ribuan pemilih di Milei berkumpul untuk merayakan babak baru yang sangat tidak terduga dalam sejarah negara mereka.

“Saya rasa masyarakat lega karena perubahan akhirnya terjadi. Pilihan lainnya tidak bagus, kita perlu perubahan dengan cepat,” kata Justine Navarra Beber, 19 tahun, yang menghadiri rapat umum politik pertamanya.

Roman Neveira, seorang programmer berusia 23 tahun mengibarkan bendera besar Argentina berwarna biru-putih ketika para pengemudi melaju melewatinya sambil meneriakkan slogan Milei “viva la libertad, carajo atau hidup, kebebasan, sialan.

“Saya sangat senang dan lega. Segalanya telah mengalami kemunduran di Argentina sejak lama. Fakta bahwa seseorang yang berbeda seperti Milei, yang tidak berbicara seperti politisi dan memiliki ide-ide hebat, berani melakukan sesuatu memberikan saya harapan,” kata Neveira.

Orang lain yang bersuka ria, Marcelo Álvarez, menyebut terpilihnya Milei sebagai penolakan yang pantas terhadap politisi yang mementingkan diri sendiri yang ia salahkan karena telah menghancurkan jutaan nyawa. “Mereka tidak meninggalkan apa pun kepada orang-orang dan sekarang kami menang,” pemilik usaha kecil berusia 60 tahun itu berseri-seri.

Meski begitu, Álvarez tidak yakin apa yang akan terjadi di masa depan di bawah kepemimpinan Milei, seorang pendatang baru dalam politik yang terkenal tidak menentu.

Rencana Milei mencakup penghapusan bank sentral, dolarisasi perekonomian dan langkah-langkah penghematan besar-besaran yang dikhawatirkan oleh banyak ekonom akan semakin memperburuk krisis Argentina.

“Segala sesuatunya akan segera menjadi lebih baik atau akan menjadi kacau balau. Saya harap kami tidak salah dan kembali ke sini untuk melakukan protes dalam dua tahun," pungkasnya. (The Guardian/Z-3)