28 Bayi Prematur Dievakuasi dari RS Al-Shifa ke Mesir

SEBANYAK 28 bayi yang lahir prematur dievakuasi dari Rumah Sakit (RS) Al-Shifa di Gaza dibawa ke Mesir untuk perawatan intensif. Sementara 12 orang, termasuk dokter dan pasien, tewas akibat serangan terhadap RS Indonesia di Gaza yang dikelilingi tank Israel. Para saksi mata juga melaporkan terjadinya pertempuran sengit antara orang-orang bersenjata Hamas dan pasukan Israel yang berusaha maju ke kamp pengungsi Jabalia di Gaza utara, yang menampung 100 ribu orang. Bayi-bayi yang baru lahir itu dirawat di rumah sakit Al-Shifa di Gaza utara dengan beberapa bayi lainnya meninggal setelah inkubator mereka rusak di tengah runtuhnya layanan medis selama serangan penjajah Israel di Kota Gaza. Penjajah Israel menguasai RS Al-Shifa pekan lalu untuk mencari jaringan terowongan milik militan Hamas yang diklaim dibangun di bawahnya. Ratusan pasien, staf medis, dan pengungsi meninggalkan RS Al-Shifa pada akhir pekan, dengan dokter mengatakan mereka diusir oleh penjajah Israel. Rekaman langsung yang disiarkan oleh TV Al Qahera Mesir menunjukkan staf medis dengan hati-hati mengangkat bayi dari dalam ambulans dan menempatkan mereka di inkubator bergerak, yang kemudian didorong melintasi tempat parkir menuju ambulans lainnya. Bayi-bayi tersebut diangkut pada Minggu (19/11), ke sebuah rumah sakit di Rafah, di perbatasan selatan Gaza yang dikuasai Hamas, sehingga kondisi mereka dapat stabil sebelum dipindahkan ke Mesir. Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan 12 orang telah diterbangkan ke Kairo. "Semua bayi yang dievakuasi sedang melawan infeksi serius", kata juru bicara WHO. Delapan bayi telah meninggal sejak dokter di Al-Shifa pertama kali memberikan peringatan internasional pada bulan ini tentang 39 bayi prematur. Itu akibat kurangnya pengendalian infeksi, air bersih, dan obat-obatan di bangsal neo-natal. Setelah menujukan kebiadaban di RS Al-Shifa, penjajah Israel mengulanginya di RS Indonesia. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sedikitnya 12 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat tembakan ke dalam kompleks yang dikelilingi tank penjajah Israel. Sebanyak 200 pasien dievakuasi dari rumah sakit di Jabaliya dengan bantuan Palang Merah dan dibawa dengan bus ke rumah sakit Nasser di kota selatan Khan Yunis. “Tentara Israel mengepung Rumah Sakit Indonesia. Kami khawatir hal yang sama akan terjadi di sana seperti yang terjadi di Al-Shifa,” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan Ashraf al-Qudra. Evakuasi RS yang memiliki 140 tempat tidur dan dekat dengan kamp pengungsi Jabaliya ini dilakukan berkoordinasi dengan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) setelah serangan penjajah Israel yang juta menyasar ambulans. “Masih ada 400 pasien di rumah sakit dan kami bekerja sama dengan ICRC untuk melakukan evakuasi,” katanya, sambil menunjukkan bahwa sekitar dua ribu pengungsi berada di dalam dan sekitar RS Indonesia. Pejabat kesehatan mengatakan 700 pasien dan staf berada di bawah serangan penjajah Israel. Kantor berita Palestina WAFA mengatakan fasilitas di kota Beit Lahia di timur laut Gaza telah terkena serangan artileri. Staf RS Indonesia membantah ada militan bersenjata di tempat tersebut. Ketua WHO Tedros Adhanom mengaku terkejut dengan serangan yang menurutnya telah menewaskan 12 orang, termasuk pasien, mengutip laporan yang tidak disebutkan secara spesifik. Pasukan Pertahanan Penjajah Israel (IDF) mengatakan pasukannya telah membalas tembakan ke arah pejuang di RS Indonesia sambil mengambil banyak tindakan untuk meminimalkan bahaya terhadap non-kombatan. “Semalam, Hamas melepaskan tembakan dari dalam RS Indonesia di Gaza ke arah pasukan IDF yang beroperasi di luar rumah sakit. Sebagai tanggapan, pasukan IDF secara langsung menargetkan sumber tembakan musuh yang spesifik. Tidak ada peluru yang ditembakkan ke arah rumah sakit," kata militer penjajah Israel. Bantuan Kemanusiaan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin, berbicara kepada wartawan selama perjalanan ke Ukraina, menegaskan kembali posisi AS, sekutu terkuat Israel, mengenai perlunya memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Gaza. “Kami telah mengatakan setiap langkah yang kami harapkan adalah Israel melakukan operasi mereka sesuai dengan hukum konflik bersenjata. Mereka harus melakukan segalanya, atau harus melakukan segalanya, yang mereka bisa untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat di Gaza," katanya. PBB mengatakan bahwa 69 ribu liter bahan bakar memasuki Gaza dari Mesir pada Minggu (19/11), setelah Israel mengkonfirmasi akan mulai mengizinkan pengiriman harian sekitar 70 ribu liter, yang jauh di bawah persyaratan minimum untuk operasi kemanusiaan yang penting. Seperti semua fasilitas kesehatan lainnya di bagian utara Gaza, RS Indonesia sebagian besar telah berhenti beroperasi. Namun masih memberikan perlindungan bagi pasien, staf, dan warga yang mengungsi. Penjajah Israel telah memerintahkan evakuasi di wilayah utara, namun ribuan warga sipil masih bertahan. Makanan, bahan bakar, obat-obatan dan air telah habis di seluruh wilayah kantong tersebut akibat pengepungan Israel selama enam minggu. Badan amal medis Medecins Sans Frontieres mengatakan kliniknya di Kota Gaza juga mendapat kecaman pada Senin (20/11). Di selatan, tempat ratusan ribu warga Gaza yang melarikan diri dari wilayah utara Gaza berlindung, setidaknya 14 warga Palestina tewas dalam dua serangan Israel terhadap rumah-rumah di Rafah. Setidaknya lima orang tewas dan 10 lainnya luka-luka ketika serangan udara Israel menghantam sebuah unit apartemen di Khan Younis, di ujung selatan Jalur Gaza, menurut sumber medis di RS Nasser Gaza. Belum ada komentar langsung dari Israel. Para saksi mata juga melaporkan terjadinya pertempuran sengit antara orang-orang bersenjata Hamas dan pasukan Israel yang berusaha memasuki kamp pengungsi Jabalia di Gaza utara, yang menampung 100 ribu orang dan, menurut penjajah Israel, merupakan basis Hamas. Pemboman Israel yang berulang-ulang terhadap Jabalia, perluasan kota Kota Gaza yang merupakan bekas kamp pengungsi Palestina akibat perang Israel-Arab 1948, telah menewaskan sejumlah warga sipil, kata petugas medis Palestina. Militer Israel mengeluarkan pernyataan dengan video serangan udara dan pasukan yang melakukan kunjungan dari rumah ke rumah di Gaza, mengatakan mereka membunuh tiga komandan kompi Hamas dan satu pasukan pejuang Palestina, tanpa memberikan lokasi spesifik. Sementara itu Hamas mengatakan melalui akun Telegramnya bahwa mereka telah meluncurkan rentetan rudal ke Tel Aviv. Para saksi juga melaporkan roket ditembakkan ke Israel tengah. Meskipun pertempuran terus berlanjut, para pejabat AS dan Israel mengatakan kesepakatan yang dimediasi Qatar semakin dekat untuk membebaskan beberapa sandera. Presiden AS Joe Biden mengatakan mereka yakin kesepakatan sudah dekat. “Sekarang kita lebih dekat dibandingkan sebelumnya,” kata Juru Bicara Gedung Putih John Kirby tentang perjanjian penyanderaan. Sekitar 240 sandera disandera selama serangan mematikan lintas batas ke Israel oleh militan Hamas pada 7 Oktober, yang mendorong Israel untuk menyerang wilayah Palestina untuk menargetkan Hamas. Menurut penghitungan Israel, sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, tewas dalam serangan Hamas, hari paling mematikan dalam 75 tahun sejarah Israel. Sejak itu, pemerintah Gaza yang dikelola Hamas mengatakan setidaknya 13.300 warga Palestina telah terbunuh, termasuk setidaknya 5.600 anak-anak dan 3.550 wanita, akibat pemboman Israel yang tak henti-hentinya. PBB mengatakan dua pertiga dari 2,3 juta penduduk Gaza kehilangan tempat tinggal. "Kami menyaksikan pembunuhan warga sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam konflik apa pun sejak saya menjadi Sekretaris Jenderal,” kata Sekjen PBB Antonio Guterres. (AFP/Z-3)

