Perayaan Ulang Tahun ke-81 Joe Biden Dibayangi Kekhawatiran Pemilih tentang Usia

JOE Biden bercanda mengenai usianya yang genap 81 tahun pada hari Senin. Namun masalah usia itu menjadi perhatian serius bagi banyak pemilih yang khawatir bahwa ia terlalu tua untuk terpilih kembali tahun depan. "Dengan cara ini, hari ini adalah ulang tahun saya... Sulit rasanya berusia 60," kata presiden itu sambil tertawa pada upacara pengampunan kalkun Thanksgiving tahunan di Gedung Putih. Di depan audiens termasuk anak-anak sekolah, dia kemudian berkelakar, "Ini adalah ulang tahun ke-76 acara ini - dan saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak ada di sana untuk yang pertama." Baca juga: Biden Jamin Hubungan Stabil dengan Tiongkok pada KTT APEC Tetapi momen di mana dia keliru antara penyanyi AS Taylor Swift dan Britney Spears segera membingungkan tamu-tamunya - dan memperbarui fokus pada usianya. Demokrat ini adalah presiden tertua dalam sejarah Amerika Serikat, dan jika dia memenangkan masa jabatan kedua tahun depan, dia akan berusia 86 tahun pada saat meninggalkan jabatan. Baca juga: Joko Widodo Beri Sambutan di Depan Para Kepala Negara IPEF Jajak pendapat setelah jajak pendapat menunjukkan mayoritas pemilih menganggap dia terlalu tua untuk menjadi panglima tertinggi. Kejadian di mana dia terjatuh, termasuk di tangga-tangga Air Force One, berkali-kali menjadi viral. Pemilih tidak memiliki kekhawatiran yang sama terhadap rival pemilihan yang kemungkinan besar Donald Trump, meskipun Republikan tersebut berusia 77 tahun dan dikenal melakukan kesalahan serupa. "Ini bukan tentang usia. Ini tentang pengalaman presiden," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre pada hari Senin. Dia juga memuji "kebijaksanaan" dan "stamina" Biden, mengingatkan wartawan tentang perjalanan rahasia dan melelahkan Biden ke Kyiv yang dilanda perang awal tahun ini. Biden akan merayakan ulang tahunnya seperti biasa bersama keluarganya selama kunjungan tahunan mereka ke pulau Nantucket minggu ini - "dengan kue kelapa, yang merupakan sesuatu yang tradisional mereka lakukan," tambah Jean-Pierre. Gedung Putih telah meremehkan jajak pendapat, dengan Demokrat mencatat serangkaian keberhasilan elektoral baru-baru ini. Namun, angka-angka itu membuat pembacaan suram bagi partai tersebut. Dimana 74% mengatakan bahwa Biden akan terlalu tua untuk menjabat periode kedua, dibandingkan dengan 50% untuk Trump, menurut jajak pendapat terbaru ABC/Washington Post. Biden "tidak melakukan banyak kesalahan," tetapi kesulitan untuk mengubah persepsi tentang usianya - serta isu-isu lain seperti ekonomi - kata David Karol, yang mengajar pemerintahan dan politik di University of Maryland. "Dia waras, tetapi orang hanya memiliki persepsi ini," kata Karol kepada AFP. Isu ini secara umum telah dibajak dengan tidak adil dalam politik AS, tambah S. Jay Olshansky, seorang peneliti panjang umur di University of Illinois di Chicago. "Penuaan bukan seperti dulu," kata Olshansky kepada AFP. "Biden dan Trump keduanya kemungkinan besar akan menjadi "Super-Ager," istilah yang diciptakan oleh para peneliti untuk menggambarkan sekelompok kecil orang yang tetap memiliki semua kemampuannya sampai akhir hayat," kata Olshansky. Penelitiannya juga menemukan bagi presiden AS, "waktu biologis tampaknya berjalan pada laju yang lebih lambat" daripada orang lain, karena mereka tampaknya berkembang pesat dengan stres pekerjaan. Meskipun begitu, kampanye Biden mulai menyoroti kesalahan-kesalahan Trump menjelang kemungkinan pertarungan ulang 2024. Bersemangat untuk memberi balasan, Trump merilis surat dokter pada hari Senin yang merujuk pada pemeriksaan dua bulan lalu di mana tes menunjukkan "pemeriksaan kognitifnya luar biasa." Usia Biden pasti akan menjadi sorotan lebih dalam selama kampanye pemilihan yang melelahkan. Partai Republik telah melatih serangan mereka pada orang yang hanya beberapa langkah dari kepresidenan, jika terjadi hal terburuk: Wakil Presiden Kamala Harris. Harris membuka jalan sebagai perempuan pertama, orang kulit hitam, dan orang keturunan Asia Selatan yang memegang jabatan wakil presiden, tetapi peringkat persetujuannya seburuk atasannya, di bawah 40 persen. Wakil presiden adalah salah satu dari yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun kepada Biden di media sosial, mengatakan dia "bangga berada dalam perjuangan bersama Anda." Ibu Negara Jill Biden menyusul dengan pesan sederhana, dihiasi emoji hati: "Selamat Ulang Tahun, Joe! Aku mencintaimu." (AFP/Z-3)

