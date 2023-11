David Cameron Tegaskan Dukungan Militer Inggris untuk Ukraina

MENTERI Luar Negeri Inggris, David Cameron, berjanji menjaga dukungan militer bagi Ukraina selama kunjungan kejutan ke Kyiv, ketika perhatian Barat terfokus pada Timur Tengah. Kunjungan Cameron itu terjadi ketika Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengatakan aliran amunisi artileri vital dari sekutu Barat telah menurun sejak dimulainya perang antara Israel dan Hamas bulan lalu. Cameron berada di Kyiv dan mengunjungi kota pelabuhan selatan, Odesa, dalam perjalanan luar negerinya yang pertama sebagai menteri luar negeri Inggris. Inggris telah menjadi sekutu setia Ukraina sejak Rusia meluncurkan invasi penuh skala pada Februari 2022. "Kami akan terus memberikan dukungan moral, dukungan diplomatik, dukungan ekonomi, tetapi yang terpenting, dukungan militer, yang Anda butuhkan bukan hanya tahun ini, tahun depan, tetapi selama yang dibutuhkan," kata Cameron selama pertemuan dengan Zelensky. Baca juga: Rusia Sebut 36% Bantuan untuk Ukraina Telah Dikorupsi "Rusia berpikir bisa menunggu perang ini berlalu, dan Barat pada akhirnya akan beralih perhatiannya ke tempat lain. Ini jauh dari kenyataan," tambahnya dalam pernyataan terpisah. Namun, Zelensky mengatakan Ukraina sudah melihat penurunan pasokan karena sekutu Barat menemui keterbatasan sumber daya mereka. Dia menyampaikan gudang-gudang "kosong" atau ada "minimum hukum" yang harus dijaga sebagai cadangan. Baca juga: Polisi Israel Hancurkan Rumah Warga Palestina yang Lakukan Pembunuhan "Pengiriman kami berkurang," kata Zelensky kepada wartawan, merujuk khususnya pada peluru kaliber 155 milimeter yang banyak digunakan di garis depan timur dan selatan di Ukraina, dengan mengatakan bahwa "mereka benar-benar melambat." Zelensky berterima kasih kepada Cameron atas kunjungannya sementara perhatian dunia semakin terfokus pada pertempuran antara pasukan Israel yang merupakan sekutu AS dan Hamas. "Sekarang Anda tahu dunia tidak fokus pada situasi di medan perang kami di Ukraina, dan membagi perhatian ini tidak membantu sama sekali," kata Zelensky kepada Cameron dalam video yang disebarkan oleh kepresidenan. Stok Rudal Rusia Zelensky menambahkan mereka telah memiliki pertemuan baik yang berfokus pada senjata untuk garis depan, memperkuat pertahanan udara, dan melindungi rakyat serta infrastruktur kritis kami. Kepada Wartawan Zelensky mengatakan Rusia "mengumpulkan" misil untuk ditembakkan ke Ukraina selama bulan-bulan musim dingin, tetapi pertahanan udara Ukraina "lebih baik dibandingkan dengan musim dingin tahun lalu." Terdapat laporan yang semakin meningkat pasukan Ukraina telah mendapatkan pijakan di tepi timur sungai Dnipro di bagian selatan negara itu, menaikkan harapan di Kyiv untuk kemajuan substansial menuju wilayah Crimea yang diduduki. Namun, dengan komandan Ukraina teratas baru-baru ini menggambarkan perang ini sebagai kebuntuan, dan tidak ada tanda jelas kemajuan di garis depan, sekutu Barat khawatir. Kementerian luar negeri Ukraina mengatakan Cameron juga menghadiri pembicaraan dengan rekan sejawatnya, Dmytro Kuleba, tentang masalah terkait pengiriman senjata, produksi senjata, dan keamanan maritim di Laut Hitam. Kantor Luar Negeri Inggris mengatakan Cameron telah mengunjungi pelabuhan Odesa pada hari Kamis dan memuji langkah-langkah baru untuk mengasuransikan kapal kargo yang menggunakan pelabuhan Ukraina meskipun ancaman militer Rusia. "Langkah ini akan sangat penting bagi pendapatan ekspor Ukraina dan pemulihan ekonominya," kata Cameron, seperti yang dikutip oleh pernyataan Kementerian Luar Negeri Ukraina. Sementara itu, Zelensky menyoroti upaya untuk memulai kembali rute pengiriman di Laut Hitam setelah Rusia keluar dari perjanjian yang menjamin ekspor gandum dari pelabuhan Ukraina awal tahun ini. "Kami telah dapat memberikan perlindungan bagi bagian barat Laut Hitam, yang sekarang memungkinkan koridor ekspor maritim kami beroperasi," katanya kepada perwakilan negara-negara di Laut Hitam. Dalam keterangannya kepada wartawan, Zelensky juga menyambut pertemuan di California pada hari Rabu antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden AS Joe Biden, yang berjanji untuk mengurangi ketegangan. Pembicaraan kekuatan besar ini "baik untuk kita," katanya. Cameron sebelumnya bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Ukraina Olga Stefanishyna, kata London, untuk membahas aspirasi Ukraina untuk bergabung dengan aliansi NATO yang dipimpin AS. "Inggris jelas bahwa tempat yang semestinya bagi Ukraina ada di NATO dan bekerja dengan sekutu untuk memperlancar jalan ke keanggotaan Ukraina dengan menghapus kebutuhan untuk Rencana Aksi Keanggotaan," demikian dikutip pernyataan Cameron. (AFP/Z-3)

MENTERI Luar Negeri Inggris, David Cameron, berjanji menjaga dukungan militer bagi Ukraina selama kunjungan kejutan ke Kyiv, ketika perhatian Barat terfokus pada Timur Tengah. Kunjungan Cameron itu terjadi ketika Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengatakan aliran amunisi artileri vital dari sekutu Barat telah menurun sejak dimulainya perang antara Israel dan Hamas bulan lalu.

Cameron berada di Kyiv dan mengunjungi kota pelabuhan selatan, Odesa, dalam perjalanan luar negerinya yang pertama sebagai menteri luar negeri Inggris. Inggris telah menjadi sekutu setia Ukraina sejak Rusia meluncurkan invasi penuh skala pada Februari 2022.

"Kami akan terus memberikan dukungan moral, dukungan diplomatik, dukungan ekonomi, tetapi yang terpenting, dukungan militer, yang Anda butuhkan bukan hanya tahun ini, tahun depan, tetapi selama yang dibutuhkan," kata Cameron selama pertemuan dengan Zelensky.

"Rusia berpikir bisa menunggu perang ini berlalu, dan Barat pada akhirnya akan beralih perhatiannya ke tempat lain. Ini jauh dari kenyataan," tambahnya dalam pernyataan terpisah.

Namun, Zelensky mengatakan Ukraina sudah melihat penurunan pasokan karena sekutu Barat menemui keterbatasan sumber daya mereka. Dia menyampaikan gudang-gudang "kosong" atau ada "minimum hukum" yang harus dijaga sebagai cadangan.

"Pengiriman kami berkurang," kata Zelensky kepada wartawan, merujuk khususnya pada peluru kaliber 155 milimeter yang banyak digunakan di garis depan timur dan selatan di Ukraina, dengan mengatakan bahwa "mereka benar-benar melambat."

Zelensky berterima kasih kepada Cameron atas kunjungannya sementara perhatian dunia semakin terfokus pada pertempuran antara pasukan Israel yang merupakan sekutu AS dan Hamas.

"Sekarang Anda tahu dunia tidak fokus pada situasi di medan perang kami di Ukraina, dan membagi perhatian ini tidak membantu sama sekali," kata Zelensky kepada Cameron dalam video yang disebarkan oleh kepresidenan.

Stok Rudal Rusia

Zelensky menambahkan mereka telah memiliki pertemuan baik yang berfokus pada senjata untuk garis depan, memperkuat pertahanan udara, dan melindungi rakyat serta infrastruktur kritis kami. Kepada Wartawan Zelensky mengatakan Rusia "mengumpulkan" misil untuk ditembakkan ke Ukraina selama bulan-bulan musim dingin, tetapi pertahanan udara Ukraina "lebih baik dibandingkan dengan musim dingin tahun lalu."

Terdapat laporan yang semakin meningkat pasukan Ukraina telah mendapatkan pijakan di tepi timur sungai Dnipro di bagian selatan negara itu, menaikkan harapan di Kyiv untuk kemajuan substansial menuju wilayah Crimea yang diduduki.

Namun, dengan komandan Ukraina teratas baru-baru ini menggambarkan perang ini sebagai kebuntuan, dan tidak ada tanda jelas kemajuan di garis depan, sekutu Barat khawatir.

Kementerian luar negeri Ukraina mengatakan Cameron juga menghadiri pembicaraan dengan rekan sejawatnya, Dmytro Kuleba, tentang masalah terkait pengiriman senjata, produksi senjata, dan keamanan maritim di Laut Hitam.

Kantor Luar Negeri Inggris mengatakan Cameron telah mengunjungi pelabuhan Odesa pada hari Kamis dan memuji langkah-langkah baru untuk mengasuransikan kapal kargo yang menggunakan pelabuhan Ukraina meskipun ancaman militer Rusia. "Langkah ini akan sangat penting bagi pendapatan ekspor Ukraina dan pemulihan ekonominya," kata Cameron, seperti yang dikutip oleh pernyataan Kementerian Luar Negeri Ukraina.

Sementara itu, Zelensky menyoroti upaya untuk memulai kembali rute pengiriman di Laut Hitam setelah Rusia keluar dari perjanjian yang menjamin ekspor gandum dari pelabuhan Ukraina awal tahun ini. "Kami telah dapat memberikan perlindungan bagi bagian barat Laut Hitam, yang sekarang memungkinkan koridor ekspor maritim kami beroperasi," katanya kepada perwakilan negara-negara di Laut Hitam.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Zelensky juga menyambut pertemuan di California pada hari Rabu antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden AS Joe Biden, yang berjanji untuk mengurangi ketegangan. Pembicaraan kekuatan besar ini "baik untuk kita," katanya.

Cameron sebelumnya bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Ukraina Olga Stefanishyna, kata London, untuk membahas aspirasi Ukraina untuk bergabung dengan aliansi NATO yang dipimpin AS.

"Inggris jelas bahwa tempat yang semestinya bagi Ukraina ada di NATO dan bekerja dengan sekutu untuk memperlancar jalan ke keanggotaan Ukraina dengan menghapus kebutuhan untuk Rencana Aksi Keanggotaan," demikian dikutip pernyataan Cameron. (AFP/Z-3)