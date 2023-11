Pasukan Israel Serbu Rumah Sakit Gaza

PASUKAN Israel memasuki rumah sakit terbesar di Gaza pada hari Rabu, menargetkan pusat komando Hamas yang menurut mereka terletak di bawah ribuan warga sipil yang sakit dan berlindung. Para pejabat Israel dan Palestina mengatakan operasi militer terjadi di rumah sakit Al-Shifa di Kota Gaza, yang telah menjadi titik fokus pertempuran selama berhari-hari dan pemboman udara di dekatnya. Pasukan Pertahanan Israel mengatakan pasukannya melakukan "operasi yang tepat dan tepat sasaran terhadap Hamas di area tertentu" di fasilitas tersebut. Youssef Abul Reesh, seorang pejabat dari kementerian kesehatan yang dikelola Hamas yang berada di dalam rumah sakit, mengatakan kepada AFP bahwa dia melihat tank-tank di dalam kompleks dan “lusinan tentara dan pasukan komando di dalam gedung darurat dan penerimaan.” Baca juga: Jokowi Serukan Perdamaian di Palestina dalam Pidato di Georgetown University Setelah peringatan keras dari Amerika Serikat bahwa rumah sakit Al-Shifa “harus dilindungi”, Israel mengatakan serangan itu dilakukan berdasarkan intelijen dan “kebutuhan operasional”. Ribuan pasien, staf dan warga sipil yang mengungsi diyakini berada di dalam kompleks rumah sakit, menurut pejabat setempat. Para saksi mata menggambarkan kondisinya sangat mengerikan, prosedur medis dilakukan tanpa obat bius, keluarga-keluarga yang kekurangan makanan atau air tinggal di koridor, dan bau busuk mayat memenuhi udara. Baca juga: Kelompok Huthi Yaman Ancam Serang Kapal Israel di Laut Merah “Ada banyak jenazah berserakan di kompleks rumah sakit dan tidak ada lagi listrik di kamar mayat,” kata direktur rumah sakit Mohammad Abu Salmiya. Israel telah berulang kali mengklaim Hamas menggunakan rumah sakit tersebut sebagai penutup pos komando dan gudang senjata, klaim yang dibantah oleh Hamas. Baca juga: Penggunaan tersebut "membahayakan" "status perlindungan rumah sakit berdasarkan hukum internasional", kata militer, sebuah klaim yang dibantah oleh banyak pengacara hak asasi manusia internasional. Israel telah berjanji untuk menghancurkan Hamas sebagai tanggapan atas serangan pada 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyebabkan 240 sandera disandera ke Gaza. Kelompok militan Palestina menuduh Presiden AS Joe Biden “sepenuhnya bertanggung jawab” atas serangan Israel terhadap Al-Shifa. Otoritas Palestina, yang secara historis merupakan badan perwakilan Palestina namun tidak memiliki otoritas di Gaza, memperingatkan “terhadap pembantaian yang dilakukan di dalam rumah sakit.” Tidak ada salahnya Mengantisipasi reaksi keras terhadap penggerebekan rumah sakit, Pasukan Pertahanan Israel mengatakan mereka telah memberikan pemberitahuan 12 jam kepada pihak berwenang di Gaza yang dikuasai Hamas bahwa ada operasi militer di dalam harus dihentikan. “Sayangnya, hal itu tidak terjadi,” kata militer Israel, dan sekali lagi menyerukan “semua teroris Hamas yang ada di rumah sakit untuk menyerah”. Tim darat tentara Israel dikatakan terdiri dari petugas medis dan penutur bahasa Arab yang telah menjalani pelatihan khusus untuk mempersiapkan diri menghadapi lingkungan yang kompleks dan sensitif ini. “Tujuannya” adalah agar “tidak ada kerugian yang ditimbulkan terhadap warga sipil yang digunakan oleh Hamas sebagai tameng manusia”, tambah militer Israel. Abul Reesh, dari Kementerian Kesehatan Gaza, meminta “komunitas internasional dan PBB untuk segera melakukan intervensi dan segera menghentikan operasi penyerbuan Israel.” Dia mendesak keduanya untuk melindungi apa yang dia katakan adalah “20.000 orang di dalam rumah sakit termasuk staf medis dan 650 orang sakit dan ribuan orang terluka.” Gedung Putih mengatakan bahwa sumber-sumber intelijen AS telah menguatkan klaim Israel bahwa Hamas telah mengubur pusat operasional di bawah rumah sakit. Hamas dan kelompok militan Palestina lainnya, Jihad Islam, "mengoperasikan pusat komando dan kendali dari Al-Shifa di Kota Gaza", kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby kepada wartawan. “Mereka telah menyimpan senjata di sana dan mereka siap untuk menanggapi operasi militer Israel terhadap fasilitas tersebut.” Saya berdarah Situasi di rumah sakit lain di Gaza juga mengerikan, dengan PBB mengatakan 22 dari 36 rumah sakit tidak berfungsi karena kekurangan bahan bakar generator, kerusakan dan pertempuran. “14 rumah sakit yang masih buka hanya memiliki persediaan yang hampir tidak cukup untuk mempertahankan operasi kritis dan menyelamatkan nyawa serta menyediakan perawatan rawat inap, termasuk perawatan intensif,” kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan serangan Israel telah menewaskan 11.320 orang, sebagian besar warga sipil, termasuk ribuan anak-anak. Krisis kemanusiaan di wilayah tersebut juga mencakup ratusan ribu orang yang melarikan diri ke arah selatan atas desakan Israel untuk menjauh dari pertempuran paling sengit tersebut. Bahkan melarikan diri dari pertempuran pun berbahaya. Warga Palestina yang terluka mengatakan kepada AFP bagaimana mereka terkena serangan dalam perjalanan ke selatan. “Saya berjalan sekitar tiga hingga empat kilometer (sekitar dua mil) sambil mengalami pendarahan,” kata Hasan Baker, yang kepala dan tangan kirinya diperban. "Tidak ada kemungkinan ambulans memasuki area tersebut." (AFP/Z-3)

PASUKAN Israel memasuki rumah sakit terbesar di Gaza pada hari Rabu, menargetkan pusat komando Hamas yang menurut mereka terletak di bawah ribuan warga sipil yang sakit dan berlindung.

Para pejabat Israel dan Palestina mengatakan operasi militer terjadi di rumah sakit Al-Shifa di Kota Gaza, yang telah menjadi titik fokus pertempuran selama berhari-hari dan pemboman udara di dekatnya. Pasukan Pertahanan Israel mengatakan pasukannya melakukan "operasi yang tepat dan tepat sasaran terhadap Hamas di area tertentu" di fasilitas tersebut.

Youssef Abul Reesh, seorang pejabat dari kementerian kesehatan yang dikelola Hamas yang berada di dalam rumah sakit, mengatakan kepada AFP bahwa dia melihat tank-tank di dalam kompleks dan “lusinan tentara dan pasukan komando di dalam gedung darurat dan penerimaan.”

Baca juga: Jokowi Serukan Perdamaian di Palestina dalam Pidato di Georgetown University

Setelah peringatan keras dari Amerika Serikat bahwa rumah sakit Al-Shifa “harus dilindungi”, Israel mengatakan serangan itu dilakukan berdasarkan intelijen dan “kebutuhan operasional”. Ribuan pasien, staf dan warga sipil yang mengungsi diyakini berada di dalam kompleks rumah sakit, menurut pejabat setempat.

Para saksi mata menggambarkan kondisinya sangat mengerikan, prosedur medis dilakukan tanpa obat bius, keluarga-keluarga yang kekurangan makanan atau air tinggal di koridor, dan bau busuk mayat memenuhi udara.

Baca juga: Kelompok Huthi Yaman Ancam Serang Kapal Israel di Laut Merah

“Ada banyak jenazah berserakan di kompleks rumah sakit dan tidak ada lagi listrik di kamar mayat,” kata direktur rumah sakit Mohammad Abu Salmiya.

Israel telah berulang kali mengklaim Hamas menggunakan rumah sakit tersebut sebagai penutup pos komando dan gudang senjata, klaim yang dibantah oleh Hamas.

Baca juga:

Penggunaan tersebut "membahayakan" "status perlindungan rumah sakit berdasarkan hukum internasional", kata militer, sebuah klaim yang dibantah oleh banyak pengacara hak asasi manusia internasional.

Israel telah berjanji untuk menghancurkan Hamas sebagai tanggapan atas serangan pada 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyebabkan 240 sandera disandera ke Gaza.

Kelompok militan Palestina menuduh Presiden AS Joe Biden “sepenuhnya bertanggung jawab” atas serangan Israel terhadap Al-Shifa.

Otoritas Palestina, yang secara historis merupakan badan perwakilan Palestina namun tidak memiliki otoritas di Gaza, memperingatkan “terhadap pembantaian yang dilakukan di dalam rumah sakit.”

Tidak ada salahnya

Mengantisipasi reaksi keras terhadap penggerebekan rumah sakit, Pasukan Pertahanan Israel mengatakan mereka telah memberikan pemberitahuan 12 jam kepada pihak berwenang di Gaza yang dikuasai Hamas bahwa ada operasi militer di dalam harus dihentikan. “Sayangnya, hal itu tidak terjadi,” kata militer Israel, dan sekali lagi menyerukan “semua teroris Hamas yang ada di rumah sakit untuk menyerah”.

Tim darat tentara Israel dikatakan terdiri dari petugas medis dan penutur bahasa Arab yang telah menjalani pelatihan khusus untuk mempersiapkan diri menghadapi lingkungan yang kompleks dan sensitif ini. “Tujuannya” adalah agar “tidak ada kerugian yang ditimbulkan terhadap warga sipil yang digunakan oleh Hamas sebagai tameng manusia”, tambah militer Israel.

Abul Reesh, dari Kementerian Kesehatan Gaza, meminta “komunitas internasional dan PBB untuk segera melakukan intervensi dan segera menghentikan operasi penyerbuan Israel.”

Dia mendesak keduanya untuk melindungi apa yang dia katakan adalah “20.000 orang di dalam rumah sakit termasuk staf medis dan 650 orang sakit dan ribuan orang terluka.”

Gedung Putih mengatakan bahwa sumber-sumber intelijen AS telah menguatkan klaim Israel bahwa Hamas telah mengubur pusat operasional di bawah rumah sakit.

Hamas dan kelompok militan Palestina lainnya, Jihad Islam, "mengoperasikan pusat komando dan kendali dari Al-Shifa di Kota Gaza", kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby kepada wartawan.

“Mereka telah menyimpan senjata di sana dan mereka siap untuk menanggapi operasi militer Israel terhadap fasilitas tersebut.”

Saya berdarah

Situasi di rumah sakit lain di Gaza juga mengerikan, dengan PBB mengatakan 22 dari 36 rumah sakit tidak berfungsi karena kekurangan bahan bakar generator, kerusakan dan pertempuran. “14 rumah sakit yang masih buka hanya memiliki persediaan yang hampir tidak cukup untuk mempertahankan operasi kritis dan menyelamatkan nyawa serta menyediakan perawatan rawat inap, termasuk perawatan intensif,” kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan serangan Israel telah menewaskan 11.320 orang, sebagian besar warga sipil, termasuk ribuan anak-anak.

Krisis kemanusiaan di wilayah tersebut juga mencakup ratusan ribu orang yang melarikan diri ke arah selatan atas desakan Israel untuk menjauh dari pertempuran paling sengit tersebut.

Bahkan melarikan diri dari pertempuran pun berbahaya. Warga Palestina yang terluka mengatakan kepada AFP bagaimana mereka terkena serangan dalam perjalanan ke selatan.

“Saya berjalan sekitar tiga hingga empat kilometer (sekitar dua mil) sambil mengalami pendarahan,” kata Hasan Baker, yang kepala dan tangan kirinya diperban. "Tidak ada kemungkinan ambulans memasuki area tersebut." (AFP/Z-3)