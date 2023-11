Jokowi Serukan Perdamaian di Palestina dalam Pidato di Georgetown University

Presiden Joko Widodo kembali menyuarakan tentang pentingnya perdamaian di Palestina dan dunia. Yang terbaru, pernyataan itu ia sampaikan memberikan pidato kebijakan di Georgetown University, di Washington DC, Amerika Serikat, Senin (13/11) waktu setempat. "ketidakstabilan terjadi di mana-mana. Perang di Ukraina belum selesai, sudah muncul perang di Gaza. Setiap menit, sepuluh menit, satu anak terbunuh di Gaza," kata Joko Widodo di Georgetown University, Washington DC, AS, Senin. Kepala Negara mengungkapkan kericuhan kerap terjadi karena adanya rivalitas global yang terjadi saat ini. Sering kali, sebuah negara lupa mendengarkan, lupa memahami kepentingan dan karakter bangsa lain. Baca juga: Bertemu Joe Biden, Jokowi Bahas Krisis di Gaza Hingga Peningkatan Kerja Sama dengan AS "Terutama ini untuk negara besar dan negara maju yang sibuk memaksakan kepentingan mereka dan tidak jarang disertai ancaman. Padahal dunia sedang tidak baik-baik saja," jelas Jokowi. Ia mengatakan apa yang terjadi di Palestina adalah persoalan kemanusiaan yang sangat serius. Lebih dari 11 ribu orang tewas dan 66% dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Baca juga: Hamas Mengatakan Pernyataan Gedung Putih Memicu 'Pembantaian' di Rumah Sakit Gaza "Ini adalah krisis kemanusiaan dan untuk menghentikannya harus ada solidaritas global, tuturnya. Jokowi kemudian mengutip pernyataan Presiden ke-16 AS Abraham Lincoln, yang menyebutkan, 'Anda tidak dapat lepas dari tanggung jawab hari esok dengan menghindarinya hari ini'. "Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan kita harus menunaikan tanggung jawab ini, sekarang juga," tegasnya. (Ant/Z-11)

