Kakak Perempuan Donald Trump Tutup Usia

KAKAK perempuan Donald Trump, mantan hakim yang berselisih dengan mantan presiden Amerika Serikat (AS) itu di akhir masa jabatannya, meninggal dunia di New York di usia 86 tahun. Maryanne Trump Barry meninggal dunia di kediamannya di Manhattan, ungkap The New York Times, sembari mendeskripsikan perempuan itu sebagai pelindung dan kritik terbesar bagi Trump. Barry dipilih Presiden Ronald Reagan untuk menjabat di Pengadilan Distrik new Jersey pada 1983, dilaporkan berkat intervensi pengacara pribadi Trump kala itu, Roy Cohn. Baca juga: Trump Ingin Sidangnya Disiarkan Langsung, Jaksa Menolak Kakak Trump itu kemudian dipilih sebagai hakim pengadilan banding oleh Presiden Bill Clinton pada 1993. Barry sangat dekat dengan Donald Trump selama puluhan tahun dan merupakan salah satu orang yang nasehatnya didengar oleh Trump. ABC mengatakan kakak beradik itu kembali akrab dalam beberapa tahun terakhir. Baca juga: Jadi Saksi di Pengadilan, Trump Mengamuk Namun, pada 2020, di tahun terakhir Trump di Gedung Putih, keponakan Trump, Mary Trump, merilis rekaman Barry yang mengecam perilaku adiknya. "Donald merugikan dirinya. Cicitan dan kebohongannya, ya Tuhan. Dia mengubah cerita, tidak siap," seru Barry. "Dia sama sekali tidak punya prinsip. Tidak punya sama sekali," lanjutnya. Trump dilaporkan marah dan tersinggung dengan pernyataan kakaknya itu. Trump, 77, telah kehilangan adiknya Robert S Trump, yang meninggal pada 2020 serta istri pertamanya, Ivana pada 2022. (AFP/Z-1)

KAKAK perempuan Donald Trump, mantan hakim yang berselisih dengan mantan presiden Amerika Serikat (AS) itu di akhir masa jabatannya, meninggal dunia di New York di usia 86 tahun.

Maryanne Trump Barry meninggal dunia di kediamannya di Manhattan, ungkap The New York Times, sembari mendeskripsikan perempuan itu sebagai pelindung dan kritik terbesar bagi Trump.

Barry dipilih Presiden Ronald Reagan untuk menjabat di Pengadilan Distrik new Jersey pada 1983, dilaporkan berkat intervensi pengacara pribadi Trump kala itu, Roy Cohn.

Baca juga: Trump Ingin Sidangnya Disiarkan Langsung, Jaksa Menolak

Kakak Trump itu kemudian dipilih sebagai hakim pengadilan banding oleh Presiden Bill Clinton pada 1993.

Barry sangat dekat dengan Donald Trump selama puluhan tahun dan merupakan salah satu orang yang nasehatnya didengar oleh Trump.

ABC mengatakan kakak beradik itu kembali akrab dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Jadi Saksi di Pengadilan, Trump Mengamuk

Namun, pada 2020, di tahun terakhir Trump di Gedung Putih, keponakan Trump, Mary Trump, merilis rekaman Barry yang mengecam perilaku adiknya.

"Donald merugikan dirinya. Cicitan dan kebohongannya, ya Tuhan. Dia mengubah cerita, tidak siap," seru Barry.

"Dia sama sekali tidak punya prinsip. Tidak punya sama sekali," lanjutnya.

Trump dilaporkan marah dan tersinggung dengan pernyataan kakaknya itu.

Trump, 77, telah kehilangan adiknya Robert S Trump, yang meninggal pada 2020 serta istri pertamanya, Ivana pada 2022. (AFP/Z-1)