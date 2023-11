SETIDAKNYA delapan pejuang pro-Iran tewas dalam serangan AS di Suriah timur. Ini dikatakan badan pemantau perang pada Senin (13/11). Washington melakukan serangan sehari sebelumnya sebagai tanggapan atas serangan terhadap pasukan Amerika. Jumlah korban sebanyak, "Delapan pejuang pro-Iran tewas, termasuk setidaknya satu warga negara Suriah dan Irak," kata Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia. Ini menyusul serangan Minggu (12/11) malam di daerah Mayadeen dan Albu Kamal di Provinsi Deir Ezzor, timur Suriah, dekat perbatasan Irak. Amerika Serikat telah melakukan serangan terhadap dua area yang terkait dengan Iran di Suriah sebagai tanggapan atas serangan terhadap pasukan Amerika, Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan pada Minggu. Ini merupakan ketiga kali dalam waktu kurang dari tiga minggu militer AS menargetkan lokasi di Suriah. Washington menilai berbagai kelompok bersenjata yang dinilai terkait Iran itu bertanggung jawab atas meningkatnya serangan terhadap pasukannya di Timur Tengah. Baca juga: AS Serang Situs Terkait dengan Iran di Suriah Timur "Pasukan militer AS melakukan serangan presisi hari ini terhadap fasilitas di Suriah timur yang digunakan oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran dan kelompok yang berafiliasi dengan Iran sebagai tanggapan atas serangan berkelanjutan terhadap personel AS di Irak dan Suriah," kata Austin dalam satu pernyataan. "Serangan tersebut dilakukan terhadap fasilitas pelatihan dan rumah persembunyian di dekat kota Albu Kamal dan Mayadeen," katanya. Observatorium yang berbasis di Inggris mengatakan serangan itu menghancurkan seluruh gudang senjata di satu daerah di perdesaan Albu Kamal. Terjadi ledakan berturut-turut akibat amunisi yang terbakar. Di dekat Mayadeen, dikatakan bahwa serangan tersebut menargetkan platform peluncuran roket. Baca juga: Israel Serang Libanon setelah Rudal Antitank Lukai Warga Sipil Amerika Serikat mengatakan serangan itu bertujuan mencegah serangan terhadap pasukan Amerika di Irak dan Suriah yang berjumlah lebih dari 45 orang sejak 17 Oktober. Serangan itu telah melukai puluhan personel Amerika. Observatorium mengatakan pejuang pro-Iran menembakkan sekitar 15 roket ke pangkalan milik koalisi pimpinan AS yang memerangi kelompok ISIS di ladang gas Conoco Suriah pada Senin pagi. Satu kelompok Irak mengatakan mereka melakukan serangan semalaman di pangkalan Green Village di ladang minyak Al-Omar Suriah. Kedua lokasi tersebut berada di provinsi Deir Ezzor. Meningkatnya serangan terhadap pasukan AS dalam beberapa pekan terakhir ini terkait dengan perang antara Israel dan Hamas. (AFP/Z-2)

