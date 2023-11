Israel Terus Menekan, Hamas Hentikan Negosiasi Pembebasan Sandera

ISRAEL mengatakan pihaknya menekan Hamas menyerahkan posisinya di dalam rumah sakit terbesar di Gaza pada Minggu (13/11). Ini karena mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan militan di wilayah tersebut. Israel menuduh Hamas menyembunyikan kompleks bawah tanah dan pusat komando utama di Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza utara. Klaim ini dibantah oleh Hamas. "Tujuan utamanya ialah agar mereka keluar dan menyerah saat kami berada di sekitar rumah sakit," kata Letkol Richard Hecht, juru bicara militer, merujuk pada militan Hamas, sebagaimana dilansir The Wall Street Journal. "Kami belum masuk." Pertempuran sengit pada hari kedua, Minggu, menyebabkan ribuan pengungsi terjebak di dalam kompleks yang luas tersebut dengan berkurangnya pasokan medis, air, dan makanan, serta pemadaman listrik yang disebabkan oleh kekurangan bahan bakar. Israel mengatakan Hamas mencegah staf rumah sakit mengambil wadah bahan bakar yang dikirim sekitar 1.000 kaki dari pintu masuk rumah sakit oleh tentara Israel pada Minggu pagi. Staf di rumah sakit mengatakan terlalu tidak aman untuk mengambilnya. Para dokter di Al-Shifa menggambarkan situasi yang semakin menyedihkan, dengan staf medis yang tersisa di sana berjuang untuk memberikan perawatan dasar kepada pasien yang terluka. Mohammad Hawajri, seorang perawat yang ditempatkan di kantor Doctors Without Borders, 1.000 kaki dari Al-Shifa, mengatakan tembakan terlalu keras sehingga dia tidak bisa berjalan ke sana pada Minggu. Hawajri mengatakan dia tidak bisa melihat pihak yang menembak, tetapi dia mendengar orang-orang berteriak dan melepaskan tembakan di luar gedungnya. "Kami tidak bisa melihat dari pintu utama karena berbahaya," katanya. Bahan bakar dari Palang Merah Kepala Al-Shifa, Mohammed Abu Salmiya, mengatakan kepada TV Al-Araby yang didanai Qatar bahwa bahan bakar dari Israel hanya cukup untuk menjalankan generator rumah sakit selama 15 hingga 30 menit dan tidak dapat diambil karena alasan keamanan. Dia mengatakan bahan bakar tersebut perlu disalurkan melalui Palang Merah atau lembaga bantuan internasional lain. Israel telah melarang bahan bakar memasuki wilayah tersebut sejak perang dimulai tanpa pembebasan 239 sandera yang disandera oleh warga Palestina pada 7 Oktober. Israel mengatakan Hamas memiliki bahan bakar yang dapat disumbangkan ke rumah sakit dan organisasi sipil lain, tetapi memilih untuk menggunakan cadangannya untuk kebutuhan militan. tujuan. Para pejabat Israel mengatakan Hamas juga akan mencuri bahan bakar baru yang diimpor ke wilayah tersebut. Ini karena mereka membutuhkan bahan bakar untuk terus memberikan ventilasi ratusan mil pada terowongan bawah tanah yang digunakan oleh para pejuangnya. Hamas membantah telah mengambil alih bahan bakar di Jalur Gaza dan mencegah pasokan bahan bakar ke rumah sakit. Menipisnya bahan bakar di Al-Shifa berarti hampir seluruh operasinya terhenti, mulai dari unit perawatan intensif hingga inkubator untuk bayi yang lahir prematur. Staf medis memindahkan lebih dari 30 bayi ke tempat tidur dekat AC yang menggunakan mode pemanas agar tetap hangat. Dua bayi meninggal pada Sabtu, kata dokter. "Kami tahu ini sangat berisiko. Kami memperkirakan akan kehilangan lebih banyak lagi dari hari ke hari," kata Dr. Ahmed Mokhallalati, seorang ahli bedah di rumah sakit tersebut. Al-Shifa telah menjadi titik fokus upaya Israel di Gaza, dan militer Israel mengatakan mereka terlibat dalam pertempuran sengit melawan Hamas di sekitar rumah sakit tersebut, sebagai bagian dari kampanyenya untuk memberantas Hamas dari daerah kantong tersebut. Belum disebutkan seberapa dekat lokasinya dengan rumah sakit. Selain tuduhan bahwa Hamas menjalankan pusat komando dan kendali dari rumah sakit, seorang pejabat senior Israel mengatakan mungkin juga ada sandera yang ditahan di bawah rumah sakit, sehingga mempersulit kemampuan militer untuk beroperasi di sana. Pembicaraan sandera terhenti Hamas pada Minggu menghentikan pembicaraan untuk menjamin pembebasan sandera yang ditahan oleh kelompok tersebut dan militan di Gaza karena pertempuran di rumah sakit, khususnya Rumah Sakit Al-Shifa. Para pemimpin senior Hamas mengatakan kepada Qatar dan Mesir, dua negara utama yang memediasi pembicaraan tersebut, bahwa Israel sekali lagi menunjukkan, "Tidak tertarik pada kesepakatan apa pun," kata dua pejabat senior Mesir. Pembicaraan penyanderaan telah dihentikan dua kali sebelumnya. Sebelum perundingan dihentikan, para pejabat sedang mendiskusikan kesepakatan untuk membebaskan hingga 100 perempuan dan anak-anak yang ditawan di Gaza dengan imbalan hingga 100 perempuan dan anak-anak Palestina ditahan di penjara-penjara Israel, sejumlah bahan bakar untuk rumah sakit, dan jeda kemanusiaan secara berkala. AS, Uni Eropa, dan negara-negara tetangga Arab telah meminta Israel untuk menyetujui jeda kemanusiaan dalam pertempuran guna mengizinkan bantuan masuk ke Gaza dan meringankan kondisi yang memburuk di fasilitas medis. Seorang juru bicara Hamas mengatakan pada Minggu bahwa Israel mengebom Al-Shifa dan menuduhnya membunuh warga sipil di dalamnya. "Tujuannya mengusir warga ke selatan untuk tujuan politik dengan mencoba membingungkan warga dengan membunuh yang terluka, sakit, dan staf medis," ujarnya. Militer Israel mengatakan pihaknya, "Mengambil semua tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengurangi kerugian terhadap warga sipil," dan menolak berkomentar mengenai aktivitas militer yang saat ini sedang berlangsung. Evakuasi aman Militer Israel mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan staf di Al-Shifa bahwa orang-orang di dalam dapat dievakuasi dengan aman melalui sisi timur rumah sakit. Para dokter di rumah sakit tersebut mengatakan mereka yakin bahwa keluar dari sana masih tidak aman dan pergerakan pasien yang terluka tidak dapat dilakukan. Dari ratusan pasien terisa, sekitar 60 orang berada dalam kondisi kritis, kata Mokhallalati. Juru bicara militer Israel Hecht mengatakan militer berusaha membantu mengevakuasi bayi-bayi tersebut dari Al-Shifa tetapi, "Hamas ikut campur dalam hal ini." Dia mengatakan Israel membutuhkan pihak ketiga di Gaza untuk memberikan bantuan. Staf medis di dalam rumah sakit mengatakan mereka tidak dapat melihat pihak yang menembak. Rentetan tembakan dan ledakan yang intens di sekitar Al-Shifa pada Minggu membuat orang-orang di sana terkadang tidak dapat melihat ke luar, kata Mokhallalati. "Area itu penuh dengan asap, secara harfiah Anda tidak dapat melihat lebih dari 10 meter di depan mata Anda." Hawajri, perawat tersebut, mengatakan dia dan yang lain membantu menyeret 10 orang yang menderita luka tembak pada Sabtu di dekat gerbang utama rumah sakit kembali ke dalam. Setidaknya dua orang terluka akibat tembakan saat berada di dalam rumah sakit, kata dokter. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Minggu bahwa Israel berhati-hati dalam menangani rumah sakit. "Tidak ada alasan kami tidak bisa membawa pasien keluar dari sana," kata Netanyahu dalam acara State of the Union di CNN. Dia mengatakan pasukan Israel membantu orang-orang pindah ke selatan dengan menciptakan koridor yang aman dan 50.000 orang telah melakukan perjalanan pada Sabtu. Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS), yang mengoperasikan Rumah Sakit Al-Quds di Gaza utara, mengatakan pada Minggu bahwa fasilitas tersebut tidak lagi beroperasi karena kekurangan bahan bakar dan pemadaman listrik. Rumah sakit itu menampung sekitar 14.000 orang. Pada Sabtu, PRCS mengatakan tank-tank Israel berada dalam jarak 20 meter. Hampir 11.200 orang tewas di Gaza, mayoritas perempuan dan anak-anak, menurut angka yang dirilis Minggu oleh otoritas kesehatan di daerah kantong yang dikelola Hamas. Angka-angka tersebut tidak membedakan antara warga sipil dan militan. (Z-2)

